我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情重創 加州失業金申請人數再創新高

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

北京放行！美國駐港領館宿舍 港商25億買走…將建頂級豪宅

香港特派員李春／香港19日電
北京放行，美國駐香港總領事館出售的宿舍進入完成交易階段。（中通社）
北京放行，美國駐香港總領事館出售的宿舍進入完成交易階段。（中通社）

中美關係鬆動，北京放行之下，港商購得美國香港領事館宿舍物業終於進入完成交易階段。

香港恒隆地產去年收購位於壽臣山壽山村道美國駐港領事館宿舍物業，進入交易階段時，被北京外交機構阻止。

香港恒隆地產發言人昨稱，「很高興賣方已完成其外交義務並獲得中國政府的同意，因此我們正與賣方處理完成交易事宜，並將於適合的時間作對外公布。」

美國駐香港總領事館發言人回應查詢時稱，美國國務院不能對正進行的合約交易具體條款作出評論。美國政府1948年購下香港島南區壽臣山壽山村道37號物業，其後一直持有作為美駐香港總領事館宿舍。物業內現有建築於1983年落成，為六幢低密度住宅物業，有26個單位及52個車位，配有室外游泳池，物業所在屬香港頂級豪宅區。

反送中運動以來，香港情勢惡化，中美關係緊張，美國政府去年交代理放盤開售此物業，地產代理推出市場招標，一度傳說有多個買家包括李嘉誠，但去年9月中證實，香港恒隆以25.6億港元（約3.3億美元）投得美國駐港總領事館宿舍物業，並計畫再投資40億港元（約5.18億美元），重建成多間獨立式豪華大宅，預計2024年落成。

香港 美國 北京

上一則

首批百萬劑中國疫苗抵港 醫護等五類人26日優先打

下一則

曾說「2千人民幣比3千美元幸福」 復旦反美教授移居德州挨批

延伸閱讀

香港迪士尼重新開園 上百遊客在外等候

香港迪士尼重新開園 上百遊客在外等候
「德州大停電是人禍」 環時拿中美體制對比

「德州大停電是人禍」 環時拿中美體制對比
白宮官員：美國將挹注40億美元給COVAX計畫

白宮官員：美國將挹注40億美元給COVAX計畫
中國百萬劑疫苗19日抵港 林鄭將接種

中國百萬劑疫苗19日抵港 林鄭將接種

熱門新聞

小小生前畫面。（視頻截圖）

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

2021-02-14 10:00
「小馬雲」稱號紅極一時，卻因為人氣不再被解約送回家鄉。（視頻截圖 ）

馬雲落難…13歲「小馬雲」過氣被解約 腳上滿是針孔

2021-02-15 08:00
中國2020年新生兒人數再創新低，陸媒探討民眾不願生小孩的原因，主要是「生不起」及幼托機構不足。 示意圖／Ingimage

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

2021-02-14 08:58
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。中新社

新冠疫情影響 林毅夫：中國經濟總量將提前超越美國

2021-02-13 08:28
香港壹傳媒創辦人黎智英。(美聯社)

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

2021-02-17 09:56
世衛專家組組長安巴雷克。（美聯社）

世衛專家組長疑中國首宗新冠病例比官方公布更早出現

2021-02-11 15:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假
全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人
德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生
麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%

麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%