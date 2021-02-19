北京放行！美國駐港領館宿舍 港商25億買走…將建頂級豪宅

北京放行，美國駐香港總領事館出售的宿舍進入完成交易階段。（中通社）

中美關係鬆動，北京 放行之下，港商購得美國 駐香港 領事館宿舍物業終於進入完成交易階段。

香港恒隆地產去年收購位於壽臣山壽山村道美國駐港領事館宿舍物業，進入交易階段時，被北京外交機構阻止。

香港恒隆地產發言人昨稱，「很高興賣方已完成其外交義務並獲得中國政府的同意，因此我們正與賣方處理完成交易事宜，並將於適合的時間作對外公布。」

美國駐香港總領事館發言人回應查詢時稱，美國國務院不能對正進行的合約交易具體條款作出評論。美國政府1948年購下香港島南區壽臣山壽山村道37號物業，其後一直持有作為美駐香港總領事館宿舍。物業內現有建築於1983年落成，為六幢低密度住宅物業，有26個單位及52個車位，配有室外游泳池，物業所在屬香港頂級豪宅區。

反送中運動以來，香港情勢惡化，中美關係緊張，美國政府去年交代理放盤開售此物業，地產代理推出市場招標，一度傳說有多個買家包括李嘉誠，但去年9月中證實，香港恒隆以25.6億港元（約3.3億美元）投得美國駐港總領事館宿舍物業，並計畫再投資40億港元（約5.18億美元），重建成多間獨立式豪華大宅，預計2024年落成。