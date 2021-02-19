首批百萬劑中國疫苗抵港 醫護等五類人26日優先打

北京科興中維的工作人員在包裝車間，展示西林瓶包裝新冠病毒滅活疫苗。（新華社）

香港 政府宣布，首批百萬劑大陸科興新冠病毒疫苗 ，將於今日運抵香港，德國製造的BioNTech疫苗，首批百萬劑預料月底前運抵。香港將為醫護人員等五類人士先行接種，23日開始預約，接種中心26日起運作。香港特首林鄭月娥昨透過社交媒體說，她會接種首款抵香港及批准緊急使用的疫苗，相信會是科興疫苗。

香港食物及衞生局局長陳肇始昨天根據「預防及控制疾病（使用疫苗）規例」，認可科興新冠滅活疫苗（克爾來福）在香港作緊急使用。陳肇始稱接種疫苗都是自願的，而一般疫苗亦可能有副作用，當局會做到資訊更透明，顧問專家委員會對每款疫苗都設下附加條件。港府亦提出初期設立涉及10億港元（約1.3億美元）的保障基金，希望公眾安心。民眾接種疫苗後，建議在現場逗留，觀察30分鐘，如有需要可即時得到駐場醫護處理。

港府公務員事務局局長聶德權說，接種疫苗是個人決定，市民接種前要先簽署、確保知情同意。他稱從科學、醫療及面對疫情等角度，接種疫苗可保護自己及家人。

對於接種疫苗後的檢疫安排及跨境出行等情況，他強調要以科學及實證為本作為評估，如涉及兩地通關往還，要與大陸或其他政府商討。

港府公布五類人士優先接種疫苗，包括醫療機構人員，以及參與抗疫的工作人員；60歲以上人士（70歲以上長者的陪同人士可獲安排接種，名額最多二人）； 安老及殘疾人士院舍的院友及員工；維持必要公共服務的人員；跨境運輸口岸港口工作人員，例如跨境貨車司機、機組人員等。

港府表示，優先接種的五類人士共有約240萬人。港府會留意疫苗供應，考慮擴展至16至59歲、有長期健康問題的人士，隨後為60歲以下的其他人士接種。

香港三間大學聯合進行的一項調查發現，只有近四成受訪者表示，願意立即接種港府批准使用的新冠病毒疫苗，長期病患者比非長期病患者更願意即時接種。研究團隊建議，港府發布的疫苗資訊要保持透明及準確。香港區的人大代表和政協委員，則透過香港中聯辦安排，昨日集體前往深圳，接種中國大陸國藥的疫苗。

隨著新冠疫情趨緩，港府18日放寬社交距離。不過進入餐廳等場所前須掃描「安心出行」二維碼，或登記個人信息。（路透）

餐館恢復晚上堂食 每桌放寬至4人

另一方面，隨著疫情趨緩，香港政府宣布放寬社交距離措施，美容院、戲院等場所可有條件恢復營業，海洋公園、迪士尼樂園昨日重開，餐館恢復晚上經營堂食，並放寬至每桌四人。

綜合媒體報導，根據香港特區政府規定，食肆晚市堂食可至10點、每桌四人，戲院、健身 中心等場所可重開，但需讓消費者在進入前掃描「安心出行」二維碼，或登記個人資料。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，酒樓、餐廳當天上午及下午都「擠滿人」，不少酒樓在晚上6點後的訂座已經滿額，這是過去兩個多月來難得的熱鬧，可望迎來報復式消費。但健身中心負責人則表示，雖然重開，仍有不少客人持觀望態度，但已有健身人士準備好行動，要「報復式健身」。

另外，去年11月因疫情關園的海洋公園和迪士尼樂園也獲准重開，位於港島南區的海洋公園，昨日一早10時重開前，已有家長帶著小孩在園區外排隊等候，小朋友高興地說，「希望入園遊玩過山車（雲霄飛車）」。也有市民說，希望入園探望貓熊，相信園方已做好防疫措施，不擔心安全問題。