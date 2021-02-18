香港海洋公園、迪士尼樂園重開 網上預約爆滿

香港迪士尼樂園預計19日重新對外開放。（中通社）

香港 海洋公園及迪士尼 樂園分別於今、明兩天陸續重開，均設入園人數限制，並須提前網上預約入園。迪士尼樂園宣布，網上預約系統18日上午10時起接受入園預約。海洋公園每日下午5時開放未來14天的預約，昨首5分鐘已有逾4700人輪候。

香港電台報導，樂園將實施全新防疫措施，包括所有訪客需在入場前利用手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間，樂園的演藝人員則每14天要進行一次新冠病毒檢測。

迪士尼樂園還將實施一周開放五天，每周二和周四暫停開放，入園前7天內需網上預約及作健康申報，今早10時起開放預約，並實施入園人數管制，以及執行健康及安全措施如體溫檢測、配戴口罩、社交距離及加強清潔消毒。

為配合香港的防疫措施，香港迪士尼樂園自去年12月2日起暫停開放。

另據晴報報導，停業多時的美容院、戲院、健身 中心今日起有條件復業。健身、按摩及美容業界坦言顧客出現報復式消費，未來一周預約已滿70%至90%，相信生意有望恢復50%至70%。

海洋公園昨起每日下午5時開放未來14天的預約名額，登記後入園時需出示預約的二維碼及登記的門票或入場證。記者昨嘗試登記，開放預約首5分鐘已有逾4700人輪候，等候約13分鐘時被彈出主頁，需重新輪候，最終花約半小時才登入購票頁面。