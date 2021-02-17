陳同佳收潘母粉紅色行李箱 仍住港警「安全屋」

涉嫌在台灣殺害女友的嫌犯陳同佳（左）2019年10月23日在香港刑滿獲釋，牧師管浩鳴（右）在旁陪同。（路透資料照片）

港女潘曉穎在台灣 遭香港 男友陳同佳殺害，潘母去年聖誕節 前，透過香港聖公會教省秘書長管浩鳴要求兇嫌陳同佳赴台投案，管浩鳴昨天表示，陳同佳律師多次代為向「窗口」表達投案意願，但未獲回應。台灣陸委會昨對此重申，已一再呼籲港府，應務實回應台灣早先提出的司法互助請求，協助早日將犯嫌繩之以法，體現司法正義。

•管浩鳴指台灣拒發簽證

香港01報導，潘曉穎的母親去年聖誕節前夕，曾向管浩鳴寄出一個粉紅色行李箱，款式與潘曉穎遇害後被藏屍的行李箱雷同，暗示「見行李箱如見人」，並要求管浩鳴轉交給陳同佳。

報導引述管浩鳴表示，已收到行李箱，也通知了陳同佳。陳同佳目前仍住在香港警方提供的安全屋，台灣暫時未向陳同佳發出簽證，聘僱的台灣律師也多次向有關「窗口」聯絡，表達陳同佳回台投案的意願，但至今仍未有正面回應。

•台灣陸委會：卡在港府

陸委會昨天重申，本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力的行使，必須由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳同佳赴台入境投案問題。

陳同佳於2018年與女友潘曉頴赴台灣旅行，殺害潘曉頴後棄屍潛逃回到香港。陳同佳最後在香港因洗黑錢而被判處入獄29個月，並於2019年10月出獄。其後一直入住港警提供的安全屋，並接受貼身保護，出獄至今近16個月仍然留在香港。