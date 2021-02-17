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香港餐廳堂食晚市恢復 限聚擬放寬至4人

香港新聞組／香港17日電
18日起食肆可重開晚市至10時及4人一枱，條件之一是要求顧客掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料。（路透資料照片）
18日起食肆可重開晚市至10時及4人一枱，條件之一是要求顧客掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料。（路透資料照片）

在新冠肺炎疫情出現趨緩下，香港食物及衛生局長陳肇始昨天舉行記者會宣布，18日起，餐廳可恢復晚上供應堂食（內用），由目前的晚上6時延長至10時，每桌人數由兩人增加到4人。此外，多種娛樂場所將獲准恢復經營，包括戲院、體育處所、健身中心、美容院及按摩院、公眾娛樂場所、遊樂場所、遊戲機中心等，但三溫暖、夜總會等仍不能經營。

•「盡快尋求行會批准放寬限聚」

陳肇始說，港府也在考慮放寬市民在公眾地方的聚集人數，由目前的兩人增加到4人，陳肇始稱會於短時間內尋求行政會議批准。

香港昨新增8例確診，包括兩例移入個案及3例源頭不明的本土病例，其餘3例則是與當地個案有流行病學關連。

香港衛生防護中心昨表示，源頭不明個案包括39歲的家庭主婦，她於本月9日開始發燒和頭痛，13日到普通科門診求醫，翌日遞交深喉唾液樣本。另一例涉及53歲、在葵涌消防局工作的消防隊員，他於本月4日開始頭痛、咳嗽和喉嚨痛，14日到博愛醫院求診，最後上班日期為本月10日。1名確診8歲女童亦屬源頭不明個案，沒有病徵，本月14日到社區檢測中心接受檢測。

根據港府的放寬措施，獲准恢復經營的餐廳及娛樂場所需要符合兩項要求：一是顧客進入處所或食肆前，須以「安心出行」應用程式掃描二維碼，或登記姓名、聯絡電話、到訪日期和時間，並保留紀錄31天，二是上班員工事前需要接受病毒核酸檢測，並於每14天接受一次病毒檢測。

若處所未遵從相關措施，須停業3、7或14天；若食肆未遵從，則堂食時間只能到傍晚6時，並只能2人1枱，為期3、7或14天。至於如何衡量3、7或14天，陳稱會考慮風險因素，港府稍後交代。

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