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不等世衛審批 香港疫苗委員會倡用科興 有效率6成

香港新聞組／香港17日電

繼早前港府批准緊急使用復星／BioNTech後，香港疫苗顧問專家委員會昨日再開會審視內地科興疫苗數據，委員會一致認為科興疫苗的效益大於潛在風險，維持不等疫苗第三期臨牀研究在期刊發表，不等世衛審批結果，通過建議港府批准科興疫苗緊急使用，並建議兩劑疫苗相隔28天接種，可提高有效率至62.3%，而只相隔14天接種第二劑的有效率為50.66%。

大公報報導，疫苗顧問專家委員會10日就科興疫苗於港緊急使用開會，認為科興疫苗安全有效，惟要求科興提供更多數據。委員會昨日經開會討論科興提交的補充資料後，一致決定向食物及衛生局推薦科興疫苗，建議批准在香港緊急使用。

疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，根據科興的第三期臨床測試數據，主要在18至60歲人士接種，兩劑相隔14天接種的整體有效率為50.66%，但多於21天之後接種第二劑的效益比14天的高，第二劑相隔28天後製造抗體較為理想，有效率也提升至62.3%，所以科興建議兩劑相隔28天接種。

另據明報報導，按顧問專家委員會資料，科興疫苗的有效率雖高於世衛標準50％，但低於BioNTech的95%。被問及疫苗整體有效率只有約五成，即使全民接種是否也無法達至群體免疫，劉澤星未有正面回應，稱科興疫苗達世衛的最低門檻、即有效率最少達50%，故認為該疫苗的效用可接受。

據報導，至於疫苗副作用，委員會成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，據1200萬名接種者的數據，接種科興疫苗後會有針口痛、頭痛等一般副作用，其中一半人有頭痛，但一至兩天會消失；另外，有兩宗吉巴氏綜合症和44宗面癱等嚴重副作用，而嚴重副作用比率較背景發病率低。

報導稱，港府發言人稱歡迎顧問專家委員會作出建議，食衛局長陳肇始會考慮，盡快就批准認可科興疫苗作緊急使用作決定。

報導引述綜合消息指出，早前已獲港府批准緊急使用的BioNTech疫苗最快下周抵港，倘科興疫苗快速獲批，或有機會於3月初與BioNTech疫苗一起供應，讓巿民選擇。

疫苗 世衛 香港

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