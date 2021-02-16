香港本地旅行團 傳最快3月初鬆綁 業界：樂意配合防疫

香港據傳最快3月初可重推本地旅行團，圖為香港居民假日前往離島度假。（中新社資料照片）

繼食肆堂食有望18日起鬆綁、延長營業，據傳旅行社最快3月初可重推香港 本地旅行團。

香港本地旅行團去年底曾一度復辦，但因爆發第四波疫情 叫停，據傳香港當局與業界商討籌備復團的防疫 要求，若疫情回穩，本地團3月初有望重推。Now新聞台引述香港媒體報導，旅發局第二輪「賞你遊香港」計畫，報團名額將加碼，更會擴展至酒店住宿優惠，而旅行社亦可申請「綠色生活本地遊」資助。

商業電台報導，香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良指，過年前曾經向港府大力建議要盡快重啟本地遊，現時疫情跌至個位數，希望當局採納意見，對於有香港媒體報導指，本地遊最快於下月初重推，將會要求團友在旅遊巴、食肆及景點都要掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料，姚柏良說，業界很樂意配合港府一切的防疫措施，認為本地遊的盈利雖然不多，但總比業務完全冰封要好。

對於消息指，旅發局會繼續推行「賞你遊香港」活動，資助旅行社接待每名團友可獲500港元（約64.4美元），並延長「綠色生活本地遊」的資助活動，姚柏良指，本地遊本身的盈利很低，在疫情下要限制團友數目，令成本增加，假如港府沒有補助，業界等同「白做」。

另據香港經濟日報報導，旅發局將邀請逾220名分別來自本地、亞洲、大洋洲、歐洲及美洲等20個客源市場的海外人士，加入成為「Hong Kong Super Fans」，以宣傳香港及維持國際曝光度，幫助推動旅遊業復甦。

旅發局總幹事程鼎一表示，「Hong Kong Super Fans」是旅發局推動旅業復甦的重要組成部分，預計疫情過後，最先重臨的會是喜愛香港，或與香港有聯繫的旅客，希望借助這班來自本地、內地及海外、香港忠實擁躉的力量，早在開關前便為香港做好口碑，從而鼓勵其他旅客日後盡快赴港看看。

旅發局會為「Hong Kong Super Fans」的成員安排不同的活動，包括網上導賞團，了解本地景點及地道習俗，亦會邀請來自內地、東南亞、日本、南韓、印度、澳洲、歐洲、美加等媒體參加。