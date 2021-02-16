為復工排隊檢測 港人：等2小時也值得

15日香港農曆新年假期最後一天，多間社區檢測中心及流動檢測站出現排隊人龍。圖為大批市民在梁顯利油麻地社區中心的檢測中心排隊等候檢測。（中通社）

港府計畫18日起恢復晚市堂食及部分處所有限度重開，相關員工每14天須檢測 一次，而16日起建造業工人到地盤開工也必須持陰性證明。因此不少建造業及飲食業員工趕在復工 前，跨區到旺角流動採樣站檢測，導致全港社區檢測中心15日預約爆滿，現場出也現排隊人龍；有被迫停工兩個月的飲食業員工表明，即使要輪候兩小時接受檢測也覺值得。

文匯報報導，香港疫情 稍緩，食肆堂食有望年18日起延長至晚上10時，並由2人一枱增至4人，其他場所亦可有條件重開；惟場所職員須持有14天有效陰性證明。學校若選擇假期後恢復面授課堂，教職員亦可到社區檢測中心接受免費檢測。

昨日下午，油麻地梁顯利社區中心外有過百人排隊等待中心消毒完畢重開，當中大部分排隊市民均無預約，只是到場碰運氣臨時輪候。人龍從檢測中心門口延伸至油麻地警署門口對面。該中心於下午2時30分重開後，龍尾要耗費近一小時才能進入中心，但前往檢測的市民仍絡繹不絕。

根據社區檢測中心網頁顯示，截至昨日下午，全港19間社區檢測中心直至17日的預約名額已經全部爆滿，當中位於深水埗白田、屯門兆麟、鰂魚涌、油麻地等7間檢測中心更要到19日才有預約名額。

被迫於過去兩個月停職留薪的陳小姐表示，由於其工作的食肆即將重開，但要有陰性報告才能開工，故即使沒有預約也於下午1時已在中心外輪候，最終排了兩小時。她表示，對於食肆營業限制即將放寬感到「鬆一口氣」，因為「終於有工開！」

從事美容業的余小姐表示，未來檢測需要自費，次數亦頗為頻密，在經濟負擔上感到吃力，認為僱主或港府應該資助員工接受檢測。

另據明報報導，從事建造業的譚先生家住大埔，原打算到社區檢測中心做檢測，惟因預約爆滿，須跨區到旺角做檢測。他昨排隊45分鐘，稱單單建造業已有數十萬工人，認為當局應在地盤設採樣站，免得各行業員工湧到社區檢測中心或流動採樣站。