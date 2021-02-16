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網傳性侵女童影片 港警：29歲嫌去年落網

香港新聞組／香港16日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

網上流傳多段色魔性侵女童片段，令家長人心惶惶。現場疑為深水埗蘇屋邨，色魔於邨內停車場、公園尾隨並拍攝女童，部分片段顯示他於角落觸摸女童私處，甚至性侵。警方指涉事片段涉及去年女童遭性侵案，案中一名29歲男子被捕。警方表示，被捕男子被暫控五項罪名，將於下周提堂。

香港01報導，根據片段，現場為深水埗蘇屋邨，部分片段顯示色魔於角落觸摸女童私處，甚至有更令人髮指的性侵行為。片段無明確拍攝日期，但有內地通訊軟件QQ帳號及Telegram群組水印，連結至一個簡體字的分享色情片段群組。據悉，警方主動調查有關片段，有深水埗警區探員查看片段後，相信是去年9月舊案片段，案中一名29歲男子被捕。警方表示，被捕男子被暫控五項罪名，將於下周提堂。

蘇屋邨女童遭性侵片段涉及一宗舊案。去年9月1日，一名29歲姓葉男子尾隨一名13歲女童返回葵涌住所，入𨋢後聲稱欲拍攝其校章將女童誘往梯間，他拿起女童胸前校章拍攝，企圖進一步掀起校裙時，女童逃脫。警方接報後兩日在葵涌拘捕葉男，並在其手機發現約400個有關兒童色情的錄象或相片檔案，部分為網上下載。葉男慣用手機拍下犯案過程，估計最少涉及4宗案件，受害人年齡介乎9至16歲。

警方15日表示，經葵青警區重案組第二隊人員進一步調查後，被捕男子已於去年9月5日被暫控三項非禮罪、一項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪及一項製作及管有兒童色情物品罪，案件將於23日在西九龍裁判法院提堂。警方指，被捕男子一直還押懲教署看管。據警方調查，相信被捕男子涉及多宗於去年5月及7月在葵涌區、黃大仙區及深水埗區的同類型案件，並留意到有關影片曾被流傳。

警方重申，發布兒童色情物品，一經定罪，最高可判罰款200萬元（港幣，下同，約25.79萬美元）及監禁8年；而管有兒童色情物品，最高刑罰是罰款100萬元及監禁5年，市民切勿以身試法。

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