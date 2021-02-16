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香港18日復晚市？ 8成酒樓滿訂 2大主題公園做重開準備

香港新聞組／香港16日電
港府早前預告若農曆新年疫情無嚴重惡化，將考慮於18日放寬食肆堂食時間至晚上10時，且最多4人1桌，媒體報導，至少有4間酒店18日自助晚餐預約已額滿。（中通社資料照片）
港府早前預告若農曆新年疫情無嚴重惡化，將考慮於18日放寬食肆堂食時間至晚上10時，且最多4人1桌，媒體報導，至少有4間酒店18日自助晚餐預約已額滿。（中通社資料照片）

香港疫情稍緩，港府早前預告若農曆新年疫情無嚴重惡化，將考慮於18日年初七放寬食肆堂食時間至晚上10時，且最多4人一桌。至少有4間酒店15日表示18日自助晚餐預約已額滿，其中22日之前JW萬豪酒店JW Café預約已全滿。

明報報導，港府尚未正式公布恢復晚市堂食，不少餐廳已準備就緒，迎接新一波外出用餐消費潮。記者昨以客人身分致電11間酒店查詢18日至21日的自助晚餐預約情況，其中JW萬豪酒店的JW Café、港島香格里拉大酒店的café TOO、尖沙咀帝苑酒店的雅苑座及Hotel ICON唯港薈的The Market均表示，18日自助晚餐時段預約已額滿，其中The Market表示「如果是兩個人，18日都能安排給你」；café TOO及雅苑座19日或之後仍未爆滿。而JW Café最快22日才有空位。

逸東酒店的普慶餐廳及沙田萬怡酒店的MoMo Café表示，因港府尚未正式公布18日恢復晚市堂食，故未開放預訂；半島酒店的露台餐廳稱最快26日才開晚市堂食。

餐飲業組織「稻苗學會」會長、連鎖餐廳負責人黃傑龍稱，其集團旗下位於旺區的食肆18日晚9時前訂座基本上已爆滿，「整體來講我相信都有七、八成」，但他表示「七、八成是以50%入座率計算，所以整體估計飲食業在年初七局部恢復晚市之後，生意可回復至正常六至七成」。黃傑龍又說：「過去兩個月餐飲業損失七成生意，虧損非常嚴重，初七後希望基本可以做到收支平衡，停止放血」。

中式酒樓生意亦預期向好。黃家和表示，晚市堂食對中式酒樓生意影響特別大，自從港府宣布有機會年初七開放晚市堂食，雖仍然只是一枱4人，「訂位情況已經非常踴躍，因為『餓』了一大段時間，所以訂座非常好，大概都有八成地方（中式酒樓）18日當日已訂滿，個個人都想搶頭啖湯」。

另外，兩大主題公園亦在放寬復業之列，但未公布重開日期。香港迪士尼樂園回覆稱，現正安排演藝人員做檢測，讓樂園在情況許可下盡快重開。

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