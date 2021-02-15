港財爺：財赤3000億可能下調 全民派錢有難度

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 新一份財政預算 案即將公布。財政司司長陳茂波昨日出席電台節目時指出，初步估計財赤達到3000億元（港幣，下同，約387億美元），創歷史性新高，但由於去年股市暢旺，印花稅收入增加，最終赤字有下調的可能性。但要再向市民派發現金有難度。陳茂波強調，在有限資源下，措施須分清優次，需要「應使則使」、「睇餸食飯」。

大公報報導，至於是否會再次「派糖」，如推出現金派發計畫，陳茂波坦言：「今年要『睇餸食飯』，『加糖』有點難度，我們在如何應對疫情 下的社會需要，都是需要『組合拳』。去年做完現金派發計畫，有些意見稱那些錢可否精準些，投入資源到更有需要的人手上？去年預算案中，稅、差餉我們都有些寬免，去年都預告，再做都要縮減。」

報導引述陳茂波指出，明白基層及中產在疫情打擊較大，但難以進一步增加紓困措施的規模。特區政府財政資源有限，所以要分優次，一方面紓緩市民的經濟壓力，另一方面要準備經濟在疫情後復甦。特區政府未來會繼續推出逆周期措施，同時作出中長期的投資，未來數年基本工程開支會達到1000億元，特區政府會「應使則使」。

陳茂波也在網誌中表示，面對一年多的經濟下行，特區政府財政承受著一定的壓力。

但陳茂波強調，不會放慢推動社會往前發展的工作，不管是開拓土地、擴建鐵路網絡或醫院等，都必須持之以恆，才有機會突破各種瓶頸制約，切實改善市民的生活環境。

此外，對於拜登接任美國總統之後的中美關係，陳茂波說，中美關係表面上緩和，但兩國競爭仍是無可避免。「如果是『張力持續、鬥而不破』，香港會有一個頗獨特的角色。中美之間的角力會增加我們面對金融市場波動的風險，另一方面都為我們帶來機遇。」他指出，去年大批中資股回流香港和上市，認為內地新科技產業國際融資、上市，仍以香港為首選地方。