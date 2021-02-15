港人求轉運 初三拜車公排足3小時 1.7萬人次進廟

14日大年初三，大批市民到沙田車公廟參拜，廟外出現長長人龍。廟方下午公布，因輪候人數太多而需要截龍。（中通社）

新冠肺炎疫情 持續一年未平息，今年春節，香港市民未能外遊度假，人潮迫爆全港各區景點。昨日大年初三，沙田車公廟香火鼎盛，入廟轉動風車求轉運的善信絡繹不絕，輪候入廟要等三小時，亦要掃描「安心出行」二維碼，而全日有超過1.7萬人次進廟。

大公報報導，昂坪360纜車站也大排長龍，排隊搭纜車要三小時，大澳、長洲等假日熱點亦人頭湧湧。專家提醒，新春期間拜年或宗教活動頻繁，容易形成高風險傳播期，市民不要忘記保持社交距離 ，小心年後出現「第五波」疫情。

據報導，昨日年初三「赤口」，不少市民按傳統不拜年，改到沙田車公廟參拜祈福。車公廟實施人流管制，並採取防疫 措施，進車公廟人數不多於可容納人數上限的一半，善信進廟前要掃描「安心出行」程式二維碼，或登記個人資料，廟外人龍大打「蛇餅」，一度經行人隧道伸延至車公廟對面的行人路。

廟方廣播提醒排隊進廟要三小時，但人龍持續增加，廟方於下午3時半宣布「截龍」，呼籲善信另擇日子參拜。華人廟宇委員會表示，截至昨午5時半，共有1.7萬人次進廟，較往年的4.7萬人次減少。

善信何先生表示，希望到車公廟轉動風車後，疫情盡快過去，明年不用戴口罩過新年。在疫情下失業的廖太也祈求轉變運程，「本身做飲食業，上年8月失業到而家，最想搵返份工，搵返兩餐就得啦。」

在昂坪360纜車站，昨日中午已出現排隊潮，須等候三小時才能登上纜車，職員解釋因應防疫措施，每輛纜車由過往可坐十人，減為四至六人，影響輪候時間增加。為免人群聚集，職員讓乘客先取籌，到附近行下再來買票。

•食肆東主嘆生意「虛火」

有不願等候的市民臨時改為遊大澳、梅窩、石壁等，不過纜車站附近的各巴士站，均有過百人等候，到處都是人龍「蛇餅」。

過往農曆新年不少食肆收爐，初四才啟市，今年則較多食肆照常營業，有店主趁新春期間加收10%至30%服務費，但也有食店不加價。昨日旺角太子一帶食肆大排長龍，有茶餐廳新春期間收費加二（20%），但仍有不少人排隊。店員張小姐形容生意只是「虛火」，「只能二人一枱，門口排隊自然多一點，實際幫襯人數可能只得舊年七成。」