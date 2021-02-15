我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州抗疫當務之急 快速揪出變種病毒

共和黨制約拜登 主攻對中國「太軟弱」

港人求轉運 初三拜車公排足3小時 1.7萬人次進廟

香港新聞組／香港15日電
14日大年初三，大批市民到沙田車公廟參拜，廟外出現長長人龍。廟方下午公布，因輪候人數太多而需要截龍。（中通社）
14日大年初三，大批市民到沙田車公廟參拜，廟外出現長長人龍。廟方下午公布，因輪候人數太多而需要截龍。（中通社）

新冠肺炎疫情持續一年未平息，今年春節，香港市民未能外遊度假，人潮迫爆全港各區景點。昨日大年初三，沙田車公廟香火鼎盛，入廟轉動風車求轉運的善信絡繹不絕，輪候入廟要等三小時，亦要掃描「安心出行」二維碼，而全日有超過1.7萬人次進廟。

大公報報導，昂坪360纜車站也大排長龍，排隊搭纜車要三小時，大澳、長洲等假日熱點亦人頭湧湧。專家提醒，新春期間拜年或宗教活動頻繁，容易形成高風險傳播期，市民不要忘記保持社交距離，小心年後出現「第五波」疫情。

據報導，昨日年初三「赤口」，不少市民按傳統不拜年，改到沙田車公廟參拜祈福。車公廟實施人流管制，並採取防疫措施，進車公廟人數不多於可容納人數上限的一半，善信進廟前要掃描「安心出行」程式二維碼，或登記個人資料，廟外人龍大打「蛇餅」，一度經行人隧道伸延至車公廟對面的行人路。

廟方廣播提醒排隊進廟要三小時，但人龍持續增加，廟方於下午3時半宣布「截龍」，呼籲善信另擇日子參拜。華人廟宇委員會表示，截至昨午5時半，共有1.7萬人次進廟，較往年的4.7萬人次減少。

善信何先生表示，希望到車公廟轉動風車後，疫情盡快過去，明年不用戴口罩過新年。在疫情下失業的廖太也祈求轉變運程，「本身做飲食業，上年8月失業到而家，最想搵返份工，搵返兩餐就得啦。」

在昂坪360纜車站，昨日中午已出現排隊潮，須等候三小時才能登上纜車，職員解釋因應防疫措施，每輛纜車由過往可坐十人，減為四至六人，影響輪候時間增加。為免人群聚集，職員讓乘客先取籌，到附近行下再來買票。

•食肆東主嘆生意「虛火」

有不願等候的市民臨時改為遊大澳、梅窩、石壁等，不過纜車站附近的各巴士站，均有過百人等候，到處都是人龍「蛇餅」。

過往農曆新年不少食肆收爐，初四才啟市，今年則較多食肆照常營業，有店主趁新春期間加收10%至30%服務費，但也有食店不加價。昨日旺角太子一帶食肆大排長龍，有茶餐廳新春期間收費加二（20%），但仍有不少人排隊。店員張小姐形容生意只是「虛火」，「只能二人一枱，門口排隊自然多一點，實際幫襯人數可能只得舊年七成。」

14日大年初三，大批市民到沙田車公廟參拜，廟外出現長長人龍。廟方下午公布，因輪候...
14日大年初三，大批市民到沙田車公廟參拜，廟外出現長長人龍。廟方下午公布，因輪候人數太多而需要截龍。（中通社）

疫情 防疫 社交距離

上一則

中國援助非洲疫苗 首批提供辛巴威交付完畢

下一則

香港3級古蹟 芝大建校舍誤拆牆 校方豎牌解說又刪除

延伸閱讀

情人節與春節重疊 華埠中餐館生意卻不如預期

情人節與春節重疊 華埠中餐館生意卻不如預期
線上搶位！洋基接種點民眾趕早排隊打疫苗

線上搶位！洋基接種點民眾趕早排隊打疫苗
過年求財祈福 疫情有擾

過年求財祈福 疫情有擾
紐約洋基球場接種點今開放 民眾晨起排隊 線上預約搶位

紐約洋基球場接種點今開放 民眾晨起排隊 線上預約搶位

熱門新聞

小小生前畫面。（視頻截圖）

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

2021-02-14 10:00
澳籍華裔主播成蕾於去年8月遭中國當局扣留，事隔半年、澳洲當局8日對外證實，成蕾正式以「非法向海外提供國家機密」罪名遭中國正式逮捕。（路透）

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

2021-02-08 08:16
陳金英一度靠賣羽絨服還債。（取材自微信）

浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

2021-02-07 12:00
8日有用戶表示，Clubhouse在晚間約7時被中國封鎖，中國民眾需要「翻牆」才能使用。圖為示意圖。記者曾學仁／攝影

出手了！中國突封鎖Clubhouse 網友揭破綻：還能翻牆

2021-02-08 08:36
北青報報導，中國三分一桶裝水是「假水」，老闆甚至邊抽菸邊灌水。（今日頭條）

中國三分之一桶裝水是「假水」 老闆邊抽菸邊灌水

2021-02-07 11:37
中國2020年新生兒人數再創新低，陸媒探討民眾不願生小孩的原因，主要是「生不起」及幼托機構不足。 示意圖／Ingimage

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

2021-02-14 08:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡
CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重
中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起
世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株

世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株
「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪