備晚市重開 檢測現人龍 香港增12確診 3月初疫苗開打

香港示意圖。圖／shutterstock

港府早前預告，若農曆新年疫情無嚴重惡化，年初七（18日）起食肆可放寬晚市堂食至10時，其他場所亦可有條件重開，惟場所職員須每14天做病毒檢測 ，並取得陰性證明。全港多區的流動採樣站出現人龍，不少為飲食業從業員，更有人輪候兩個多小時才完成檢測；另多區社區檢測中心的預約今明兩日已爆滿。

據明報報導，有飲食業界表示，政府短時間內出通知令安排緊張，促請當局於多區增設流動採樣站，方便各區市民及前線職員做檢測。

•黎智英律師團隊成員隔離

香港 昨日新增12宗確診個案，連續兩天創第四波疫情的單日新低，而昨日的3宗不明源頭個案，包括香港電台一名髮型師確診。文匯報報導，他在傳染期內有上班，同一化妝室的26人需要送往檢疫，包括到港台錄影的公民黨前黨魁、黎智英律師團隊成員余若薇。她原定16日為黎智英前年「8•18」未經批准集結案出庭，現須缺席，案件改由資深大律師蔡維邦做代表。

此外，港府擬於下月初開始為市民接種新冠疫苗 ，港府會在全港18區設立社區疫苗接種中心，確保區區有，由於部分地區人口較多，倘找到合適地點，將增設至超過20間接種中心。大公報報導，公務員事務局局長聶德權昨日表示，首批100萬劑復星BioNTech「復必泰」新冠疫苗本月底前運抵香港，疫苗到貨後，會開始接受市民預約打針。另外，新冠疫苗顧問專家委員會已審視科興疫苗，認為該疫苗安全有效。政務司司長張建宗昨日在網誌中強調，政府現正全力籌備大規模疫苗接種計畫，目標是今年內為全港大部分市民免費注射疫苗。