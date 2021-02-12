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疫情掃興！香港黃大仙今年沒搶頭炷香 改直播供參拜

香港新聞組╱香港12日電
香港黃大仙祠除夕下午4時半後封園，有善信在封園後於門外參拜。因應疫情，黃大仙祠年三十晚的公眾「上頭柱香」活動取消，是99年來首次。 (中通社)
香港黃大仙祠除夕下午4時半後封園，有善信在封園後於門外參拜。因應疫情，黃大仙祠年三十晚的公眾「上頭柱香」活動取消，是99年來首次。 (中通社)

疫情衝擊下，農曆年香港一切活動幾近停頓，港人無法高興地迎春節。今年令人掃興的事，可能是黃大仙祠取消上頭炷香活動，祠方在午夜12時直播搶頭炷香，有善男信女在儀式進行期間，帶同香燭等物品，在祠外參拜。

約有百年歷史的黃大仙祠，過去農曆大年初一子時都有上頭炷香安排，不少善信爭先恐後排隊上頭炷香，祈求來年平安。但由於疫情嚴峻，黃大仙祠的管理機構日前宣布停辦今年的上頭炷香活動，市民不能到現場上頭炷香，有關儀式改為網上直播，這是黃大仙祠開祠99年來首次。

中通社報導，11日下午有不少善信提早拜神，祈求新一年萬事順遂，早日消除疫症。　　

農曆年三十晚到黃大仙祠「搶頭炷香」是港人新春的傳統活動，但因疫情關係，今年熱鬧場面不再，改由嗇色園的道長及主席等為香港市民祈福，在午夜12時上頭炷香。這也是開祠99年來首次不是由善信上香參拜。　　

除夕當日，黃大仙祠只見前來參拜的善信人數不如以往多，市民入場前需量度體溫，也要在門外掃描「安心出行」二維碼。祠內的求籤區域，每張跪墊相隔1.5米，以限制社交距離。　　

在與多名善信交談過程中，「身體健康」「疫症消除」是多數人的共同心願。陳女士表示，每年搶頭炷香對自己而言是信仰，盼自己的誠心為神明所見；但今年因應疫情需提前進香，她只希望全家身體健康。「搶頭炷香更熱鬧，更有氣氛，希望明年能恢復。」　　

「我期盼來年生意興隆，疫情早日消散。」市民劉女士手持香燭前來參拜，緊閉雙目口中念念有詞。她告訴記者，疫情重創香港經濟，自己去年生意失利，得知頭炷香取消所以提早來拜神，初一會再來進香。　　

當日，黃大仙祠提早在下午四時半關閉，職員搬運鐵馬並關閉閘門，有遲來善信在封園後於門外作揖參拜。在祠外跪拜的善信劉伯說，自己每逢年三十晚都會來「搶頭炷香」，雖然今年取消有些遺憾，但也是為了大家好。　　

農曆年三十晚，由嗇色園代表上頭炷香及祈福儀式會經電視和網上直播，善信同步在家面向獅子山一同唸稟文。

中央社報導，同樣具標誌性的車公廟也宣布年初二的求籤活動不對外開放。車公廟位於新界沙田，是本地著名廟宇之一，廟方最為著名的活動是農曆年初二為香港求籤祈福。

翻查紀錄，這項求籤祈福活動始自1995年，早年是由港府派遣官員為香港求籤，其後改由新界鄉議局主席負責；每年求出的籤文，無論是上籤或下籤，籤文都會引起媒體及社會人士熱議一番，成為新年的「熱鬧景象」。

香港黃大仙祠除夕下午4時半後封園，有善信在封園後於門外參拜。因應疫情，黃大仙祠年...
香港黃大仙祠除夕下午4時半後封園，有善信在封園後於門外參拜。因應疫情，黃大仙祠年三十晚的公眾「上頭柱香」活動取消，是99年來首次。 (中通社)

疫情 香港 社交距離

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