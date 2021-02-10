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逾半港人農曆年消費縮水 創16年新高

香港新聞組／香港10日電
調查發現，過半香港民眾今年新年消費較去年減少。(中通社)
調查發現，過半香港民眾今年新年消費較去年減少。(中通社)

中國新年到了，有調查發現，逾半受訪者預計今年農曆新年消費將「縮水」，創16年新高，包括派利市（發紅包）金額。海味、花市及水果商戶紛指，縱然減價促銷，惟疫情下經濟低迷，市民出手不如以往闊綽，加上失去商業、內地及海外豪客，料生意跌10%至30%。

晴報報導，香港研究協會於2月1至8日訪問1044名15歲或以上市民，當中51%人料今年新年消費較去年減少；會派利市的受訪者中，37%人料派利市金額較去年少，同創16年新高。疫情下，較多人會發送信息、打電話及視像通話拜年，分別占33%、24%及8%，會面對面拜年僅占21%。

據報導，安記海味董事總經理潘權輝稱，疫情令內需跌，但內地、東南亞、歐洲等地的乾貨產量增，以日本瑤柱為例，跌價30%至40%，每斤售價由620至900元（港幣，下同，約80至116美元），跌至398至650元。花膠、冬菇、罐頭鮑魚等亦以「益街坊」價促銷，但疫情令旅客未能來港入貨，加上晚市禁堂食致供貨量大跌，坦言「蝕少過20%已當贏」。

九龍城永富食品負責人陳錦輝指，商業活動在疫情下將近停擺，近日來辦年貨的80%屬自用，主要買日本士多啤梨（草莓）、台灣柑、東南亞的柚子，出手亦不如以往闊綽，「買500至600元就收手」，數千元的訂單亦減少，料生意會跌30%。

年宵花市方面，卉豐花業經理梁嘉兒稱，今年以日本及台灣蘭花最受歡迎，售價由200元起，但年花來貨漲價逾20%，但未敢轉嫁消費者，甚至要「蝕住賣」，料生意會跌10%。在維園擺檔的藝采園藝負責人唐偉強指，花市人流只有往年的40%，市道不理想。

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