有錢子弟退學移民 香港國際學校債券大跌

香港示意圖。圖／shutterstock

一個地方的國際學校程度大抵可以放反映當地城市的國際化和的經濟實力，但香港 最近一兩年的狀況，似乎不樂觀。法廣網引述港媒報導，國際學校近日現退學潮，連帶二手學校債券 及本金劵大劈價。

有港媒以顧客身分向多家會籍投資公司查詢，發現連過往高官子女及富二代「爭崩頭」入讀的漢基國際學校，因不少家長急移民 ，令其二手債券由市價1200萬元（港幣，下同約154.8萬美元），劈價逾一半至500萬元已有交易；弘立書院債券價格亦由高峰期約800萬元，回落至480萬元，跌價約四成。教協副會長葉建源分析，香港政治及經濟因素欠佳，令外國人才不欲再將子女送港求學，國際學校學位供求將進一步下降。

據報導，一家主理國際學校債券轉讓的公司職員張小姐表示，漢基過往在市場上，由一年最多只會有一至兩張債券轉讓，至今年短短一個月間，學生突然因中途退學移民，已至少有四張公司提名權債券放出，情況十分反常。

市場上其餘數張放出的漢基二手公司提名權債券，叫價則介乎650萬元至900萬元，下跌幅度約為兩成五至四成六，相關債券有效期至2022年至2024年不等。

會籍投資公司負責人陳先生表示，由於香港政治環境轉差，令不少香港家庭選擇退學移民；持外國護照的內地富豪家長，亦寧願將子女送往外國學校讀書。

此外，香港當局早前宣布一系列針對當地學校課程的改革建議，除了在不同科目加入有關「國家安全」的元素，也大幅改變在香港示威浪潮後備受爭議的通識科內容。

香港特首林鄭月娥9日再次指出，通識科自實施以來都出現了很多問題，因此需要作出改革。她又認為改革計畫在立法會、教育人士之間都獲得接受。