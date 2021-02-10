首位外籍CEO 摩通歐冠昇掌港交所惹議

歐冠昇接替李小加，成為港交所新任行政總裁。(路透)

港交所宣布，委任歐冠昇(Nicolas Aguzin)自5月24日起，出任集團行政總裁，任期3年。有關委任待取得證監會批准後才生效。52歲的摩根大通私人銀行國際市場首席執行官歐冠昇是港交所首名外籍舵手，居住香港 多年，擁有克羅埃西亞及香港永久居民資格。港媒稱，業界對外籍人士擔任行政總裁感意外，擔心他不了解內地國情，與內地監管機構配合不佳，無法真正做到背靠中國 ，面向世界。

香港電台報導，戴志堅將於5月23日起，退任代理行政總裁及董事會當然成員，繼續擔任聯席總裁及首席營運總監。公告顯示，歐冠昇現加入摩根大通30年，曾出任亞太區主席兼首席執行官、拉丁美洲首席執行官。

董事會認為，歐冠昇有豐富的香港、中國、亞洲及國際經驗，對環球資本市場認識深厚，有助提升港交所競爭力，及促進香港獨特金融市場持續增長及發展。他有良好的地區及國際關係和國際視野，亦是遴選過程中的重要考慮因素，相信他的專長有利交易所推動「立足中國、連接全球、擁抱科技」三大戰略。

另據明報報導，港交所主席史美倫昨表示，歐冠昇為眾多候選人中的「上佳人選」，尤其能於港交所國際化上作出貢獻。

報導稱，與李小加曾經涉獵不同範疇的經歷不同，歐冠昇此前多年都在摩通工作，於賓州大學華頓商學院畢業後加入摩通拉美分行任職，10年後獲提拔為併購投行部門主管，其後成為拉美區CEO 。他自2012年起轉戰亞太市場，負責在華業務。雖不諳中文，但歐冠昇對亞太及中國市場頗有認識，過往曾多次強調對內地金融開放有信心，任內大舉推進摩通在內地業務。

報導指出，李小加昨表示，「Gucho（歐冠昇暱稱）是中國的好朋友，香港的好朋友，也是我的好朋友」，有信心其會成為出色的港交所CEO。不過，立法會議員張華峰質疑，歐冠昇不識普通話，與內地當局商討、爭取互聯互通加碼上，或落下風。