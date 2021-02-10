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黎智英續收押 央視新聞：悅耳的新春祝福

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港終審法院9日裁定律政司就黎智英保釋案上訴得直，黎智英繼續還押，將在獄中過年。央視新聞發表熱評文章《黎智英獄中過年•香港法治的勝利》表示，對於期待昭顯正義、渴望香港安寧、社會由亂轉治的大多數港人而言，這是一聲悅耳的新春祝福。

文匯報報導，但評論同時也指出，今天的裁決只是「黎智英案」的其中一小步，真正複雜而激烈的大較量還在後面。特區政府和律政司必須全力以赴，打好這一仗。以下為全文：這是香港之幸，更是法治之幸。這不僅僅是律政司的勝利，更是香港法治的勝利。對於期待昭顯正義、渴望香港安寧、社會由亂轉治的大多數港人而言，這是一聲悅耳的新春祝福。

此外，香港終審法院這項裁決前，黨媒人民日報三天前發文斷言稱「叛國亂港黎智英，命運早已寫定」。

人民日報手機App於6日發表題為「叛國亂港黎智英，命運早已寫定」的千餘字文章，嚴詞批判近年大力支持「占中」、「反送中」等香港民主運動的黎智英。

文章稱黎智英為「叛國亂港四人幫之首」，指責他「不遺餘力地搞亂香港」，並指他創辦的壹傳媒、控制的蘋果日報「早已徹底爛透，成為播毒機器」。

這篇文章更指責「美西方反華勢力」透過干涉、搞亂香港來牽制中國的發展，而「自視甚高並執著自我拔高的黎智英之流，不過是美西方精心培植的『棋子』，助其插手香港事務的『工具人』」。

文章還以「窮途末路」形容黎智英目前處境，並指他「一旦徹底失去利用價值，成為隨用隨棄的『棄子』只是早晚的事」，還說「叛國亂港又豈會有好下場。從昔日『風光無限』，到而今官司纏身、深陷牢獄之災，黎智英的命運，早已在預料中」。

香港警方去年8月逮捕73歲的黎智英，當局原本只起訴他詐騙罪，後來加控「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。期間黎智英先後兩次被拒交保外出。

香港 反送中 中國

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