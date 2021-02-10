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港終審法院推翻裁決 黎智英不得保釋 還押獄中過年

香港特派員李春／香港10日電
香港終審法院就黎智英保釋港府上訴案裁定律政司勝訴，黎繼續還押，須在獄中過節。圖為黎智英由囚車押送到香港終審法院應訊。（中新社）
香港終審法院就黎智英保釋港府上訴案裁定律政司勝訴，黎繼續還押，須在獄中過節。圖為黎智英由囚車押送到香港終審法院應訊。（中新社）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英保釋港府上訴案，昨天香港終審法院五名法官一致裁定港府律政司得直（勝訴），黎智英需要繼續還押，再次在獄中過節。

黎智英被控欺詐及港區國安法中「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，香港高等法院國安法指定法官李運騰去年12月批准黎智英以1000萬港元（約129萬美元）保釋，還附有期間須遵守不得離開住所等嚴苛規定。港府律政司不服保釋裁決提出上訴，香港終審法院去年底批出上訴許可，黎智英再度還押在獄中過了元旦。

2月9日終審法院首次審理這起涉及港區國安法的案件，由首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、非常任法官陳兆愷及司徒敬審理。

終審法院審理後就港府律政司的保釋上訴作出裁決。判詞開篇先談港區國安法的歷史，稱香港一直未按照基本法23條所規定的憲制責任，在本地制定國家安全法，加上公眾秩序連月以來受到嚴重和持續擾亂，令香港特區和中國政府權威被挑戰，故北京決定親自立法，最終由人大常委將港區國安法加入基本法附件三，在港公布實施。

判詞就港府上訴案說，港區國安法第42條排除了香港當地法例「有利於保釋的假定」，開宗明義說，除非法官有充足理由相信，被控人不會繼續實施危害國家安全行為，否則「不得准予保釋」，門檻比香港當地法例要求嚴格得多。

判詞又說，高等法院法官李運騰批准黎智英保釋時，引用了國安法首宗案件、即唐英傑案的法律原則，犯下了錯誤，包括剔除了國安法加諸的更嚴格保釋門檻要求，沒有認清條文以「不得保釋」作為起步點，將國安法與香港「刑事訴訟程序條例」的保釋酌情理由混為一談，顯然與終審法院的分析相悖，亦沒有理據支持。

但終審法院判詞又說，香港國安法亦確認了人權與法治原則的保證，其保釋條文的詮釋須與這些原則作整體解讀，如果法庭認為有充足理由相信，被控人不繼續實施危害國安行為，就應考慮其他因素，包括有無實質理由相信被控人將會不依期歸押、在保釋期間犯罪及干擾證人等。

黎智英昨被用囚車押送到香港終審法院，香港終審法院安排了84個公眾旁聽席位，媒體則獲安排57個旁聽席位。加拿大及歐盟駐港領事都有派員旁聽。

香港終審法院就黎智英保釋港府上訴案裁定律政司勝訴，黎繼續還押，須在獄中過節。圖為...
香港終審法院就黎智英保釋港府上訴案裁定律政司勝訴，黎繼續還押，須在獄中過節。圖為黎智英由囚車押送到香港終審法院應訊。（中通社）

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