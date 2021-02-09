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貓放洗衣機轉動 港姐黃嘉雯胞姊被捕

香港新聞組／香港9日電
Yuki Wong將一隻貓放入洗衣機內，開機轉動長達14秒「惡搞」。（取材自wong.yuki IG）
Yuki Wong將一隻貓放入洗衣機內，開機轉動長達14秒「惡搞」。（取材自wong.yuki IG）

網上瘋傳一段長約20秒的短片，疑似是2019年香港小姐冠軍黃嘉雯的胞姊Yuki Wong，竟將一隻貓放入洗衣機內，開機轉動長達14秒「惡搞」，被困貓隻頭貼透明機蓋，卻逃走無門，當機蓋重開後，貓隻即嚇至極速跳離洗衣機。

香港01報導，相關片段引起網民一面倒撻伐，警方動物專隊經追查後，8日傍晚拘捕涉案姓黃（28歲）女貓主，她涉嫌「殘酷對待動物」。消息稱，被捕女子正是黃嘉雯的胞姊Yuki Wong，受害的5歲灰色短先貓，初生不久被她領養至今，牠並無表面傷痕，事後交由愛協人員帶走檢驗。

據報導，9日凌晨約零時45分，元朗警區署理總督察李家榮、聯同元朗警區刑事調查（動物專隊）黃頌權偵緝督察，向傳媒交代案情。李家榮表示，8日警方接獲大批網上報案，表示網上流傳一段短片，關於一隻貓被女主人掉入洗衣機內，洗了大約10秒，直至該名女主人打關機蓋後，該貓隻才能逃離。

警方接獲舉報後，動物專責小隊立即作出跟進，並翻查大量網上討論區資料、網上片段。經深入調查後，迅速鎖定一名疑犯及其住址。及至傍晚約8時40分，動物專責小隊手持搜查令，前往位於天水圍區的涉案單位，以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名姓黃（28歲）女子，她報稱任職保險經紀。

據資料顯示，涉案的Yuki Wong為2019年度香港小姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）的胞姊，當年黃嘉雯勇奪港姐冠軍及「最具體態美佳麗」名銜，胞姊Yuki曾在節目上表示一直鼓勵黃嘉雯參選港姐。

有關片段中配有文字「惡搞肥妹系列」，並指該貓隻在「箱內」大便，拍片者將洗衣機門關上及開動洗衣機；另一段片則顯示，洗衣機開始轉動，再配有文字「受驚的小肥妹」。事後記者曾向黃嘉雯查詢事件真偽，她回覆稱：「我都係今朝早先知道呢件事，其實佢不嬲都好錫啲小動物，不過佢今次咁做的確唔啱同處理得唔好，但我相信佢唔會再有呢啲事情發生。」

黃嘉雯被網友質問疑似家姐虐貓事件。（取材自carmaneysantiago IG...
黃嘉雯被網友質問疑似家姐虐貓事件。（取材自carmaneysantiago IG）
Yuki Wong把貓放入洗衣機內，開機轉動長達14秒「惡搞」。（取材自wong...
Yuki Wong把貓放入洗衣機內，開機轉動長達14秒「惡搞」。（取材自wong.yuki IG）
黃嘉雯（右）的IG曾上載與「wong.yuki」（左）合照，又形容兩人「難姊難妹...
黃嘉雯（右）的IG曾上載與「wong.yuki」（左）合照，又形容兩人「難姊難妹」。黃嘉雯當選港姐冠軍後，其家姐亦有陪同她上節目。（取材自IG）
Yuki Wong把貓放入洗衣機內，開機轉動長達14秒「惡搞」。（取材自wong...
Yuki Wong把貓放入洗衣機內，開機轉動長達14秒「惡搞」。（取材自wong.yuki IG）

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