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香港首宗國安法案件審訊 將不設陪審團

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港首宗港區國安法案件、被告唐英傑遭控煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪，律政司指案件將由三名指定法官審理，不設陪審團，外媒報導指原因是要保障陪審員及其家人的人身安全。有法律界人士稱可預計日後也會動輒以國安法之名不設陪審團。

明報報導，律政司司長鄭若驊月初通知被告唐英傑的律師團隊，引用《港區國安法》第46條，指案件將由三名指定法官審理，不設陪審團，原因是要保障陪審員及其家人的人身安全。司法機構和律政司的發言人分別以不評論個別案件和已進入司法程序為由，拒絕回應。

據報導，23歲唐英傑被指於去年7月在灣仔駕駛插上「光復香港，時代革命」旗幟的電單車，撞向警員方向；案件自去年7月提堂後，唐還押至今。法新社昨報導，律政司一方在2月初通知辯方法律團隊，以陪審員及其家人安危為由不設陪審團。本報亦獲悉，案件不設陪審團，改由3名法官審訊，至於案件是否公開審訊則仍未知。

•未知是否公開審

報導引述法新社曾詢問律政司及司法機構回應，前者以司法程序仍在進行中為由拒絕評論，後者均稱不評論個別案件。

報導稱法律界選委、大律師黃宇逸認為，外國亦會設機制保護陪審團安危，舉例法庭一向不准公開陪審員身分、如有憂慮亦可以屏風等措施保障。他認為難言由3名法官審訊會不公正，但認為可預計當局日後會隨時使用有關條文，在國安法案件上不設陪審團。

•法界憂日後動輒不設陪審

報導指出，資深大律師、公民黨主席梁家傑稱，陪審團最初的設計是為了避免政權「大石砸死蟹」、政治逼害異見者。他強調看不到為何唐英傑會令陪審員生命受威脅，並憂慮如國安法下不准保釋、不設陪審團等條文持續運用，要挽回香港法治精神在自由世界的公信力會愈來愈難。

香港 港區國安法

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