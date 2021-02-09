我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

夏博義曾任英國市議員 梁振英促辭香港大律師公會主席

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

大律師公會主席夏博義日前剛上任，便要求修改香港國安法，之後他又質疑全國人大常委會權威，矛頭直指中央。大公報報導，夏博義從2018年起曾代表英國自由民主黨擔任牛津市議員，上月才因出任大律師公會主席而辭去市議員。全國政協副主席梁振英昨日怒斥，大律師公會主席由英國市議員「兼任」是「滑天下之大稽」，梁振英直指，夏博義應該辭去的是大律師公會主席一職。有港區全國人大代表更質疑由英國前市議員擔任香港大律師工會主席或構成國安漏洞。

據報導，夏博義為英國自由民主黨成員，他於2018年獲選為牛津市聖瑪格麗特（St Margaret）選區議員。他上月已宣布即時辭任英國牛津市議會議員一職。其議員職位將懸空，直至選舉產生。

梁振英昨日在社交媒體平台上發帖指出：「香港大律師公會主席位高權重，竟然是由英國的市議員兼任，香港到底是誰家天下？夏博義心向何方？這是滑天下之大稽，荒天下之大謬。」

•不宜由政客出任主席

行會成員、資深大律師湯家驊表示，大律師公會是一個社會上舉足輕重的專業團體，在當前極度敏感的政治環境下，絕不適宜由一位有政治背景的人出任大律師公會主席。湯續指，夏博義出任主席，會透過其主席身分影響司法人員推薦委員會推薦法官的委任。值得注意的是，夏博義對業界和選民隱瞞了他的政治背景，這並非一位正直穩重的候選人應有所為。「我對夏大狀很失望。希望他盡早退下，還業界一個公道。」

•無視憲法地位應道歉

港區全國人大代表、香港中律協創會會長陳曼琪批評，夏博義言論錯誤地扭曲了對國家體制及憲制秩序的認知，無視憲法地位，應立即向公眾致歉並澄清言論，否則應考慮是否勝任公會主席。陳曼琪強調，不論夏博義是否中國公民，香港都屬於中國，夏作為香港法律界一員，必須要承認香港法律體制的源頭是中國憲法，「如果一個律師抗拒中國憲法這個法律源頭，他運用法律時無視或扭曲中國憲法，我覺得他都不適宜做我們法律界的一員。」

港區全國人大代表、香港工聯會會長吳秋北在社交媒體發文，指出由夏博義這個前牛津市議員出任大律師公會主席，會否構成國安漏洞或缺口？會為香港的大律師訂出怎樣的「行為守則」？

香港 英國 中國

上一則

貓放洗衣機轉動 港姐黃嘉雯胞姊被捕

下一則

造謠高管離職 華為員工被炒

延伸閱讀

南加橙縣發現首例英國變種病毒 當事人近期未出過國

南加橙縣發現首例英國變種病毒 當事人近期未出過國
香港新增28例新冠肺炎本土確診 6例源頭不明

香港新增28例新冠肺炎本土確診 6例源頭不明
無意間協助中國研發武器 近200英國學者傳遭調查

無意間協助中國研發武器 近200英國學者傳遭調查
梅根慘了！比婆婆卡蜜拉更讓英國人厭惡？

梅根慘了！比婆婆卡蜜拉更讓英國人厭惡？

熱門新聞

李子柒在網絡上傳古風美食教學片而爆紅。（影片截圖）

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

2021-02-02 19:53
示意圖，圖文無關。(取材自揚子晚報／視覺中國)

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

2021-02-05 12:00
劉男狂刺30刀致人於死，被判死緩，剝奪政治權利終身。圖為東莞中級人民法院。（本報資料照片）

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

2021-02-02 12:00
中國明確演藝人員從業規範，違者最重將遭永久封殺。圖為眾多歌手與演員參加「文化中國·四海同春」春節聯歡晚會演出，近日在湖南長沙錄製完成。（中新社）

中國新禁令 藝人有「危害國家統一」等15行為 永久封殺

2021-02-05 18:49
澳籍華裔主播成蕾於去年8月遭中國當局扣留，事隔半年、澳洲當局8日對外證實，成蕾正式以「非法向海外提供國家機密」罪名遭中國正式逮捕。（路透）

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

2021-02-08 08:16
視頻中，中國女留學生在阿德萊德唐人街奶茶店討工資，與老闆發生爭執，老闆朋友扇了她一耳光。（視頻截圖）

試工沒有工資？留澳中國女學生在唐人街討薪挨耳光、被踹倒

2021-02-05 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國