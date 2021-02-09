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港警疑「抄口供」黃大仙十一集結案 8被告脫罪

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

前年10月1日全港多區發生示威，黃大仙區更發生衝突，原本控告11名被捕男女非法集結，兩名女生早前已獲撤控，餘下9人的案年亦稍早前在西九龍法院開審，控方並舉證完畢，裁判官黃士翔昨天再裁定當中的8名被告表證不成立，當庭釋放，只有1名女被告須繼續答辯，其案將於今天作結案陳詞，並會於2月19日則會進行裁決。

香港01報導，9名被告為：高子晉（25歲，工程師）、甄健輝（22歲，學生）、許忻陽（25歲，公關）、李咏梅（29歲，私家看護）、羅妙霏（24歲，教學助理）、林坤煒（22歲，學生）、鍾孝庭（19歲，學生）、15歲男學生及14歲男學生。控罪指，眾人在2019年10月1日，在黃大仙鳳德道及盈鳳里參與非法集結。其中只有私家看護李咏梅的案件被裁定表證成立。

據報導，案件審訊期間，有作證警員被質疑書面口供與同僚口供幾乎一樣，疑似有人「抄口供」，但該警員表示沒有與同僚討論案件，亦否認曾「抄口供」。

唯一被裁定須就控罪答辯的女被告，決定不會出庭自辯，亦不傳召證人，其案將於今天進行結案陳詞。控方指她身上藏有溪錢。

香港

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