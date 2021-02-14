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層次深度無可取代 林國盛堅守香港最後的菲林照相館

香港新聞組╱香港14日電
林國盛格外珍惜菲林（膠卷），悉心收好拍攝完成的菲林，做好登記，為下一步沖洗、曬相做準備。（中新社）
林國盛格外珍惜菲林（膠卷），悉心收好拍攝完成的菲林，做好登記，為下一步沖洗、曬相做準備。（中新社）

鐵門外，手搖鈴響起，有客。善美影室老闆林國盛從櫃檯後面伸長脖子探出頭，「拿相？」。門外人應聲，他這才起身招呼。這樣的日子不多，多數時候那門鈴數日也無動靜。　　

善美影室前身是尖尖照相，80多年歷史的舊式影樓，71歲的林國盛算是第三代老闆。中新社報導，他說，我不是第三代，而是「等待」，等待客人。

報導指出，65年前，年僅6歲的林國盛身著白色襯衫，被父親緊緊牽著，走進尖尖照相；他很害羞，在鏡頭前無所適從；哢嚓一聲，刺眼的閃光燈，那幕被精準捕捉，於相紙上永久定格。

那時他還不知道，命運的牽引已悄然來至他的身邊，並於此刻點下他人生後續的逗號。報導說，林國盛1971年中學畢業後，到尖尖照相毛遂自薦；在那之後漫長的幾十年裡，他的人生脈絡和這間影樓緊緊纏繞，從學徒到老闆，沒再離開過。　　

最初的幾年，被林國盛稱作「偷師」，偷偷看，偷偷學。然而許多非技巧性的東西，例如如何令拍攝對象放鬆，以便捕捉最好的一刻，也是林國盛自己摸索出來的。　

據報導，林國盛回憶道，曾有一位客人很特別，「他表情不太好，坐下來說，自己得了肺癌，想拍張照片做車頭相（遺照）。」林國盛愣了幾秒，手裡準備工作沒停，「我不知該怎麼安慰他，我說那你就當作中六合彩了，他聽了就笑起來，好像真的中六合彩，笑得好開心。」

後來客人的女兒代替入院化療的父親來取相，見到父親的笑容痛哭不已。「她說謝謝我，覺得好感動。」那一次，林國盛切實地感悟到照片所具的價值與力量。所以林國盛留守至今。

菲林（膠捲底片）失落，在數碼化潮流裡被衝擊得近乎無立足之地，乍看似乎毫無優勝之處，但林國盛表示，菲林的層次和深度無可取代，以及影像背後的手工心血，令每一張都獨一無二。再具體些，他也找不到合適的詞彙：「解釋不了，但是不同的，你比較下，一看便知。」　

面對數碼攝影的衝擊，林國盛努力維持「善美影室」的運營。他的堅持與付出也為影室贏得...
面對數碼攝影的衝擊，林國盛努力維持「善美影室」的運營。他的堅持與付出也為影室贏得了不錯的口碑，眾多政界和文藝界名人曾經光顧影室，在菲林上留下各自的風華。（中新社）
林國盛在門口向記者揮別。在數碼攝影大潮中，菲林攝影能否占有一席之地？「善美影室」...
林國盛在門口向記者揮別。在數碼攝影大潮中，菲林攝影能否占有一席之地？「善美影室」帶給我們很多思考。 （中新社）
在林國盛看來，雖然菲林日漸式微，但它仍有著數碼照片無法替代的質感和情懷。他說，一...
在林國盛看來，雖然菲林日漸式微，但它仍有著數碼照片無法替代的質感和情懷。他說，一張好的菲林照片，要「够玉」，就像美玉一樣色澤溫潤，富有質感。他形容數碼攝影就像地鐵，菲林攝影好比人力車，乍看似乎毫無優勝之處，但菲林照片凝聚了一系列工序的手工心血，令每一張菲林照片都獨一無二。 （中新社）

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