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攀登獅子山、摩天大廈 包山王黎志偉輪椅上追求夢想

香港新聞組╱香港14日電
黎志偉在2011年因一場交通事故，導致他神經線受傷，從此盆骨以下知覺全無。（路透）
黎志偉在2011年因一場交通事故，導致他神經線受傷，從此盆骨以下知覺全無。（路透）

前「包山王」黎志偉是全球第一位挑戰攀登摩天大廈的輪椅人士，上月挑戰攀登高319米的荃灣如心廣場，最後難抵強風吹襲未能登頂；他表示，當時手掌抽筋、長滿水泡，空中飄盪如搭「海盜船」、頭暈難耐，坦言「決定要放棄的那一刻，真的很難開口」。

大公報報導，黎志偉表示，運動員最難接受的是「人哋對我有期望，我又令人哋失望」，當時危機四伏，他擔心的不是自己的安危，而是若有閃失可能增加救援隊救助難度和風險；千鈞一髮之際，團隊經過安全考量決定終止登頂，「嗰刻我真係好唔開心，好失望！」

38歲的黎志偉曾是攀石界精英，2011年一場通事故導盆骨以下癱瘓。據報導，黎志偉說，當時距兒子出世僅有兩月，為了能親眼看到孩子出生，他努力復健及適應輪椅人生和爸爸的角色，他以親身經歷勉勵港人：「不是看到希望才堅持，而是堅持才有希望。」

黎志偉害怕兒子會因有一位坐輪椅的爸爸而自卑愛，報導指出，他挑戰自我，投入輪椅劍擊、乒乓球、籃球、馬拉松、潛水、攀石、拳擊等運動，成為香港首位輪椅攀石教練，還當選香港十大傑青。

報導說，走過人生低谷後，黎志偉2016年憑雙手攀上獅子山頂，輪椅攀山過程曾拍成紀實片《結．Crux》，不凡經歷還被改編成電影《獅子山上》。「其實爬完獅子山後，我已釋懷，不再介意是否識行識走。我同自己講，之後更加要多做一些對社會有意義的事，會再投入多些時間、金錢及心機去為社會多做一點實事。」

黎志偉是全球首位輪椅人士挑戰攀登摩天大廈。（路透）
黎志偉是全球首位輪椅人士挑戰攀登摩天大廈。（路透）
黎志偉是全球首位輪椅人士挑戰攀登摩天大廈。（路透）
黎志偉是全球首位輪椅人士挑戰攀登摩天大廈。（路透）
黎志偉攀登如心廣場時與烈風搏鬥，過程驚險。（路透）
黎志偉攀登如心廣場時與烈風搏鬥，過程驚險。（路透）

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