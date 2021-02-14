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已申請BNO港婦：為孩子教育 喪失中國籍也無悔

香港新聞組╱香港14日電
英國上月底開放符合資格港人BNO簽證移居英國申請，計畫於4月移民英國的Kathy，當天即送件。（路透資料照片）
英國上月底開放符合資格港人BNO簽證移居英國申請，計畫於4月移民英國的Kathy，當天即送件。（路透資料照片）

英國上月底開放符合資格港人BNO簽證移居英國申請，早已計畫於4月移民英國的港人Kathy於開放申請當日即上網預約辦證；她堅定地說：「為了孩子日後的教育，會義無反顧的離開香港前往英國，即使會因此失去中國籍，也不後悔。」

明報報導，Kathy無懼首階段預約申請要現身簽證中心，她認為政府必然已清楚掌握要以BNO離開香港的人的背景資料，她不擔心會被追查或秋後算帳，「如果要查，就一定會被查到，我們也不能做什麼！」

報導指出，41歲的Kathy任職酒店餐飲銷售經理，丈夫是工程項目經理，夫妻在港月入共逾10萬元，在籌畫移民過程中經歷很多掙扎，最終仍決定移民，希望孩子在英國有更好的學習環境。為了移英後有一技傍身，Kathy從去年開始報讀美甲課程，丈夫則報考水電工程，兩人已考獲證書，準備抵英後能馬上就職，不擔心收入大打折扣。

據報導，過來人70後的Edmond及80後的Key異口同聲表示，慶幸都能在當地找到工作，展開新生活，並在非倫敦核心區居住，生活水平尚能應付，但可能要接受工資較比在港低。他們不諱言，移民為人生重大決定，首要一家人有共識及齊心，同時要融入地文化和生活。

英國 移民 香港

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