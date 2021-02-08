港九突封區 靈車急駛走 2370人檢測4確診

鰂魚涌英皇道惠利大廈7日晚被列為「受限區域」，進行圍封強檢。（中通社）

港府昨晚連續第八晚採取圍封疫廈要居民強制檢測 的行動，將旺角海富苑海裕閣、鰂魚涌英皇道惠利大廈及紅磡必嘉街長樂大廈列為「受限區域」，今天早上先後完成。其中在鰂魚涌英皇道惠利大廈和紅磡必嘉街長樂大廈的行動，分別找到3宗和1宗初步確診個案。至於旺角海富苑海裕閣的行動，有小部分樣本檢測結果仍在核實。

香港 電台報導，在3個地方的行動，暫有2370名居民及訪客接受檢測，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，向工作人員提供個人資料後，可經由指定出口離開「受限區域」。

當局在3處地方的行動，總共到訪1218戶，當中有181戶無人應門，港府會採取措施跟進。

另據文匯報報導，大批警員昨晚約7時拉閘或以膠帶圍封海裕閣，工作人員之後把物資送入圍封範圍，並開始架設帳篷等設置臨時檢測站，居民晚上約9時陸續接受檢測，其中在紅磡長樂大廈地舖有十多間長生店、殯儀店，有殯儀館職員在圍封前趕至將靈車駛走，擔心圍封會影響工作。

•逾十萬地盤開工須證陰性

香港地盤更屢次爆出群組感染，最少5個地盤爆發疫情，5個地盤群組至今已有217人確診。港府現正與建造業界商討，或將地盤工人列為特定群組，逾十萬名地盤工人要出示新冠肺炎病毒陰性證明才可開工，料本周內公布細節。

•科興向港府提交部分數據

食物及衛生局局長陳肇始昨日透露，中國疫苗 生產商科興控股生物技術有限公司已向港府提交部分曾交國家藥監局審批的三期臨床試驗數據，而港府會爭取在農曆新年前交由疫苗顧問專家委員會審議，並盡快批核緊急使用。陳肇始並強調，豁免科興在醫學期刊刊登數據，絕對不是為引入科興疫苗而降低標準，指出香港專家會小心審視每款疫苗的所有數據，呼籲公眾要信任專家小組。