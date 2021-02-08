涉煽動 香港網路電台主持傑斯再被拘

傑斯因牽涉去年初的眾籌，以涉嫌「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」及「洗黑錢」被捕。（取材自臉書）

去年因資助在台灣 「反送中 」示威者就學，而被港警逮捕的52歲網路電台主持人「傑斯」（本名尹耀昇），昨天再度被拘，警方指他涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪。

香港 01報導，香港警方國安處昨天在港島區拘捕一名52歲的男子。據了解，被捕者是傑斯，案件今天開庭。

傑斯是網台D100 Radio主持人，2020年2月他發起「千個爸媽、台灣助學」計畫，表示要資助因參與「反送中」抗爭而前往台灣就學、生活的年輕示威者。

香港警方2020年11月拘捕傑斯夫婦和他的助理等三人，指他們涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）；傑斯和助理再被加控「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」罪。三人之後獲得保釋。

此前，警方3日再拘捕二男一女，罪名和傑斯等人首次被捕時一樣。目前本案已累計有六人被捕。

•動用古舊法例 料因現例未覆蓋

明報報導，警方國安處昨以刑事罪行條例第10條涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪再拘捕傑斯。「煽動罪」來自英國普通法，1938年由英國殖民政府引入香港。大律師陸偉雄指出，相關法例古舊且定義廣泛，過往亦較少以「煽動罪」入罪的案例，相信警方動用此例，是基於現行法例中未有條例可覆蓋被捕人的行為。

陸偉雄指出，以「煽動罪」提控，控方必須提出被告有何實質行為達至煽動，再交由法庭按客觀環境及證據推論。陸又稱，若涉鼓吹煽動行動，亦可能觸犯相關法例。陸認為，近月警方數度動用此例拘捕，有如要揪出「幕後黑手」趕盡殺絕；而拘捕行動雖由國安處執行，但相關條例屬普通法，相信保釋條件不會太嚴苛。

去年3月，中西區議會主席、民主黨鄭麗琼涉在社交媒體轉發一個不當地公開一名警員及其家人資料的帖子，被警方指違反刑事罪行條例第9條及第10條「具煽動意圖」罪，凌晨被警員上門拘捕。去年9月，人民力量副主席「快必」譚得志被國安處以涉嫌觸犯刑事罪行條例「發表煽動文字」拘捕。