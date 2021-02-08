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香港大學畢業生失業率高達8.9% 超越低學歷者

香港新聞組／香港8日電
香港最新一期失業率達6.6%，創16年來新高。圖為打出1折起拍賣的商鋪。（中通社）
香港最新一期失業率達6.6%，創16年來新高。圖為打出1折起拍賣的商鋪。（中通社）

過去一年疫情爆發，失業率持續高企。社聯7日發布一項調查，發現有超過3成失業及就業不足家庭，陷入貧窮情況，但影響範圍廣，失業情況不限於低學歷人士，無論由小學、中學到專上教育學歷（大學學歷）的失業率，均超過8%；專業人員、經理及行政級人員貧窮率高於40%。

明報報導，社聯表示，部分中等薪金職業的失業率亦高企。從事服務工作及銷售人員的失業率高達10.4%，工藝及有關人員的失業率達9.9%。失業亦不限於低學歷者，具專上教育文憑學歷者失業率高達8.9%，超越低學歷失業者。

另據香港01報導，失業及就業不足者中，只有約5.3%領取綜援，社聯認為綜援制度不能保障失業者，建議港府設立短期失業援助，並進一步放寬在職家庭津貼申請門檻至36小時。

社聯業務總監黃健偉指，機構按2020年第3季的數據，分析本地失業、就業不足人士特徵及對個人、家庭的影響。

社聯總主任（政策研究及倡議）黃和平指，失業時期的中位數，由2020年第1季的69天，持續上升至第3季的108天，認為情況值得關注。

整體而言，目前有17.1%從事經濟活動家庭受影響，即在35萬9900家庭中，最少有1名成員面對失業／就業不足情況，當中約34%收入低於貧窮線。

至於專業人員、經理及行政級人員、輔助專業人員、工藝及有關人員、機台及機器操作員及裝配員，其貧窮率均高於40%，反映不同階層一旦失業，同樣面對貧窮風險。

•公屋人士失業率最高逾1成

至於按住屋類型畫分，居於公屋的人士失業率最高，達到10.3%，其次是居屋等資助房屋，失業率為6.9%，居於私樓人士的失業率亦達5.8%。

黃和平說，受疫情影響，中等及基層職業失業率同樣急劇上升，如工藝及有關人員、服務工作及銷售人員、非技術工人等。社聯分析，曾從事中等及高級職位，而失業的人士，估計收入減幅均超過5成，比率高於基層失業家庭。

香港失業率屢創新高，政府預期，勞工市場在短期內仍將顯著受壓。社聯最近分析發現，即...
香港失業率屢創新高，政府預期，勞工市場在短期內仍將顯著受壓。社聯最近分析發現，即使從事較高收入的行業，擁有較高學歷，在疫情下同樣面對失業或就業不足。（中通社）

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