香港孕婦避檢後竟確診 累2廈再強檢

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 7日新增27例確診，24例為本土病例。當中包括一名居於新填地街159號劏房的32歲孕婦，她的同住家人早前確診，但其家人當時向衛生署隱瞞密切接觸者資料，並吩咐孕婦在其他劏房租客被撤離往檢疫中心後返家，令孕婦逃避檢疫。不過，該名孕婦日前出現低燒等新冠病徵，往廣華醫院後經檢測 確診，才揭發她是檢疫的「漏網魚」，涉事者已承認瞞報。衛生署在諮詢法律意見後不排除採取法律行動。

文匯報報導，由於孕婦返回新填地街的劏房寓所，而大廈累計有兩個單位住戶中招，大廈居民因此需要再做第二次強制檢測。

據報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情 簡報會表示，昨日新增的27宗個案，3宗均為印尼輸入病例，24宗本地個案中則有6宗源頭不明，18宗與早前個案有關聯，另約有20宗初步確診。

其中一宗有關聯個案為該名32歲孕婦，她懷孕26周，居於新填地街159號的劏房，其同住家人上月30日檢測呈陽性，翌日證實染疫。翻查資料，上址當日確診的為一名31歲非香港居民男子。

張竹君表示，該名孕婦上月30日曾接受強制檢測，結果呈陰性，由於其家人確診，她本應與其他劏房鄰居一同被送往檢疫中心，然而確診家人當時並沒有主動交代自己與孕婦同住，更故意吩咐孕婦先行離家，等待其他劏房住戶被撤離到檢疫中心後，才返回劏房獨自生活。

孕婦逃避檢疫期間，1日及4日曾兩度到伊利沙伯醫院覆診，而她3日開始不適，並於5日因有低燒、發冷及失去味覺，到廣華醫院急症室求醫，經檢測後證實確診，當時她才向醫院通報曾接觸過確診者。

張竹君指出，當局發現早前確診的家人刻意隱瞞該孕婦為緊密接觸者，當事人亦已承認刻意隱瞞，衛生署會就事件諮詢法律顧問，不排除採取法律行動。