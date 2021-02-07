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支聯檔標語挺六四被封 32年來首次缺席維園年宵

香港特派員李春／香港報導
香港15個年宵花市6日開鑼，位於銅鑼灣維多利亞公園的年宵市場，攤檔數量比往年大約減少一半。圖為市民在花市選購年花。 （中新社）
香港15個年宵花市6日開鑼，位於銅鑼灣維多利亞公園的年宵市場，攤檔數量比往年大約減少一半。圖為市民在花市選購年花。 （中新社）

香港年宵花市開放，香港支聯會的攤位展示平反六四等標語，首度被港府封攤趕人。港府以違反協議為由，終止支聯會攤位合約，香港支聯會指其無理打壓、清洗異見，將會繼續據理力爭。

一年一度的香港年宵花市，在疫情下減時限流開放。其中維多利亞公園的年宵花市，香港支聯會繼續擺設年宵攤位賣花，攤位布置中有「平反六日」、「為自由共命運同抗爭」、「支持天安門母親」等標語。

5日晚上8時許，港府食物環境衛生署人員到支聯會攤位張貼警告信，稱攤位的標語、易拉架等與賣花無關，違反場地使用協議，要求兩小時內拆除有關物品。支聯會工作人員隨即用紅布遮蓋攤位，至當晚11時半離開。

6日凌晨零時許，食環署貼出終止協議通知，要求支聯會6日早上7時前將攤位騰空交還。在6日上午8時許，食環署人員用拒馬及膠帶圍封支聯會攤位，隨後派出多名保安員驅趕攤位內人員。另有警察在場戒備。

支聯會主席李卓人和秘書長蔡耀昌等人不滿，要求食環署派員說明。 蔡耀昌認為，食環署不合理地單方面撤銷合約，不給解釋機會就單方面趕人，是政治打壓。李卓人表示會繼續追究食環署。

港府食環署稱，署方與獲許可人簽訂的「使用協議」列明，相關准用範圍，只用作售賣及推廣年花，不得作任何其他活動。食環署5日晚巡視維園攤位時，發現相關攤位，架起多塊與准售商品無關的標語，作出警告但未獲理會，署方根據協議有權接管或處置任何設備，無須作出賠償。

香港新聞組／香港7日電

明報報導，面對支聯會32年來首次「缺席」維園年宵，支聯會主席李卓人稱，支聯攤檔有逾30年歷史，「我用『平反六四 戰鬥到底』招徠生意，講了這麼多年，那麼多年亦用此銷售策略，為何今年要封呢？」他形容今次事件是無理打壓，但支聯會會據理力爭。他又認為，「看到在國安法立法後，整個空間的萎縮，是進一步萎縮，製造一個肅殺的氣氛要清洗任何的意見。」

報導指出，支聯會秘書蔡耀昌有理由相信政府部門自我審查或接到指令，故處理事情時有政治考慮要「寧左勿右」。不少市民到被圍封的支聯會攤位外拍照，檔位鐵欄外地上放有兩束鮮花，寫上「悼念李文亮」。家住大埔的林先生稱「政府以往針對本土自決、民族黨，現在紅線收緊至最舊派都容不下，太離譜」。

香港 六四 警察

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