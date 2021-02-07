維園年宵花市因防疫頻清場 人流、收入遜去年

防疫措施下花檔只安排維園球場兩邊，人流遠遜以往。（中新社）

全港15個農曆年宵花市在6日（年廿五）開鑼，各地人流明顯比去年疏落連帶影響攤主收入。維園花市監控進出人流及控制場內人數，特設兩個時段清潔，其間禁止入場。店主質疑只清場客人卻不見清掃。也有民眾指出維園場地大，但檔戶卻集中場邊，「市民聚集買花，何來1.5米社交距離 ？」

明報報導，因應新冠病毒疫情 ，維園現場監控進出人流及控制場內人數，並以紅、黃、綠燈形式顯示，在紅、黃燈期間市民須取票入場。現場所見，維園花市人流明顯比去年疏落，截至傍晚紅燈未曾亮起。市民陳小姐指出，現場場地不小，但檔戶攤位太集中，反而無法保持社距離。

報導指出，食環署特設兩清潔時段（約下午1時半及傍晚6時半），格蘭花店老闆娘陳小姐說，下午1時半突然清場，客人走光，卻未見有人在附近清潔，令她莫名其妙。桃花檔職員阿君亦質疑署方未有清潔攤檔，「門口啲紙都唔掃吓，拎住支好似殺蟲水嘅嘢直行直過，邊有清潔」。

據現場觀察，清潔時段前有廣播提示市民現場即將清潔，呼籲買花後盡快離開，但未見有食環署人員要求市民離開，部分市民於清潔時段仍於攤檔買花；食環署清潔承辦商人員有於入口處拭抹欄杆，但未見其在攤檔附近清潔。桔檔檔主梁先生批評安排混亂，指早前按指示做病毒檢測 ，上周四收到短訊確認結果屬陰性，並向食環署申請工作證，惟至昨日仍未獲發證，批評政府做事「一塌糊塗」。

報導稱，今年人流減少連帶影響銷情，格蘭花店陳小姐稱今年人流少三成，生意挫三分之二，故已降價兩成。她說1月時政府宣布取消年宵市場，她花1萬多元在尖沙嘴租舖散貨，後來年宵復辦，故增加了開支，但不敢將之轉嫁消費者。桔檔梁先生稱年宵人流按年減半，生意額「差天共地」，以往首天下午生意額已有2萬至3萬元，昨只有數千元。