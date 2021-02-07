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香港住宅大廈強檢收緊 只要1人確診、全幢檢驗

香港新聞組／香港7日電

政府昨日宣布，全港住宅大廈包括商住大廈，只要有一宗新冠肺炎確診個案，就需全幢強檢。早前納入強檢的紅磡長樂大廈，一名六歲女童因為沒接受檢測，事後發現確診，衞生防護中心稱長樂大廈需再做檢測。專家稱事後應交孩童糞便樣本，以免走漏。

大公報報導，衞生防護中心總監林文健宣布，由昨日開始，全港所有住宅大廈，包括商住兩用大廈，若新增一宗或以上個案，顯示可能存在感染和傳播風險，政府就會考慮將大廈納入強檢公告，較早前出現一宗源頭不明確診個案的強檢門檻收緊。而工作場所若出現兩宗或以上個案，亦需強檢。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，在新的強檢規例下，昨日有九幢大廈需強檢。其中，早前已強檢的紅磡長樂大廈新增一名六歲女童確診，大廈需再次強檢。

歐家榮稱，該名女童因為是小朋友，早前無接受強檢，她於2日發燒，翌日求診，大便樣本檢測結果呈陽性，女童母親亦為初步確診個案。女童的五、六名家人早前強檢結果均為陰性，會送往檢疫中心

明報報導，中大專家許樹昌認為，即使小孩無法採鼻腔咽喉樣本即場檢測，亦應事後交糞便樣本，以免走漏。

報導指出，三跑群組昨再增3名工人的家居接觸者確診，累計15名工人和12名接觸者確診。林文健說，機管局將加強措施，包括2月9日起要求進入三跑工地人員出示陰性檢測結果才可開工，並要每兩周驗一次。

香港電台報導，港府6日晚繼續突擊圍封土瓜灣馬坑涌道華發大廈、屯門黃金海岸二期第9座兩個小區，今晨約七時完成強檢行動。兩個區域合共有482名居民接受檢測，均沒有發現確診個案。

檢測 香港 新冠肺炎

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