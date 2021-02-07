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國泰航空「閉環飛」 機組員35天不能回家

中國新聞組／香港7日電
國泰航空因應港府新規定，招募機組人員作閉環模式執勤。圖為國泰航空機組人員。（中新社）
國泰航空因應港府新規定，招募機組人員作閉環模式執勤。圖為國泰航空機組人員。（中新社）

港府前天公布，此前獲豁免抵港港檢疫的機組人員、船員本月20日起將需要在指定檢疫酒店隔離14天，並在其後7天內接受醫學監察。國泰航空發布新措施，要求機組人員簽署自願書，配合「閉環式」飛行措施閉關35天，期間公司會提供津貼與運動設施，維持機組人員身心健康。

香港01報導，國泰航空內部電郵指出，請職員們自願執行21天封閉式飛行，期間每次回港都需要在機場國泰城的逸泰居進行隔離，直到下一次航班 。

21天結束後，機組人員將需要再於鰂魚涌香港東隅酒店隔離14天才可以回家。一旦隔離結束重返社區，機組人員將有14天假期，這包括了政府規定的7天醫療觀察期，期間需要再進行2次檢測，分別在抵港第15天，19或者20天。

電郵提到公司將在隔離期間做出一些經濟補償。包括在酒店隔離期間會有每日早餐78元、午餐287元、 晚餐327元、 過夜125元、 洗衫148元的補貼。除了財務激勵，國泰期間也會在酒店提供運動設施、更多食物選擇，以維持機組人員閉環飛行以及隔離期間的身心健康，減緩新規定對機組人員個人和家人生活的影響。

當完成21天閉環飛行後，會獲得「完成閉環津貼」，按照職位每日280-450元不等。

這一安排暫定維時7周。由於政府針對機組的隔離政策限於中國以外地區抵港，飛中國大陸、台灣以及澳門的航線無需「閉環飛」，另外，沒有乘客的返航客機或貨運機機組成員也可「免疫」。

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