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談香港未來 中聯辦駱惠寧：「一國」底線更牢

香港新聞組／香港6日電
香港中聯辦線上舉辦新春酒會，駱惠寧在酒會上致辭。（新華社）
香港中聯辦線上舉辦新春酒會，駱惠寧在酒會上致辭。（新華社）

中聯辦昨日首次以網上舉行新春酒會，主任駱惠寧稱過去一年香港之「變」是撥亂反正，對未來香港，他提出「四個判斷」指「一國兩制」的方針不會變，堅持「愛國者治港」，堅守「一國」原則，及「落實中央全面管治權」。全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，在中央主導香港事務下，香港的管治形態已出現變化。

香港經濟日報報導，駱惠寧昨日以「讓香港這個家變得更好」為題致辭，「四個判斷」包括：「一國兩制」方針不變，且一國底線更牢，兩制活力會更大；憲法、基本法賦予的權利不會變，守護香港安寧的能力會更強，維護國家安全的成效會更好；大家習慣的生活方式不會變，且發展經濟、改善民生的步伐會更大，市民生活質量會提高；自由市場優勢、面向世界格局不會變，且融入國家發展的空間會更大，參與國際競爭的底氣會更足。

駱惠寧提到，政府拿出更精準有效的施政措施，逐步破解就業、土地、房屋等深層次矛盾，香港市民才會有更多獲得感、幸福感、安全感。

明報報導，民主黨主席羅健熙表示，中聯辦已有趨勢處理特區政府、特區的內部事務，與港人一直理解的「一國兩制」有很大出入。他反問，再加強「一國」，如何令「兩制」有更大的生存空間和色彩。公民黨主席梁家傑稱，希望駱惠寧所言的一國兩制不變，不會口惠而實不至，如今香港狀况與駱的願景有很大差距，舉例很多西方民主國家基於對香港法治不信任，已終止與港的引渡逃犯協議。工聯會黃國健認為，駱有意點出香港重大民生問題，冀特區政府推更有力的措施，相信此是中央的信息，不能說是「指指點點」。

報導稱，劉兆佳稱，要留意駱再提「落實中央全面管治權」，指出中央認為過去單靠特區政府，愛國力量相對薄弱 、中央政府較少參與下，無法駕馭香港政治局面。他相信，日後中央會壯大團結愛國力量，通過更強大的「鐵三角」（中央政府、愛國力量、特區政府）管治力量，應對香港重大民生問題。

另據明報報導，壹傳媒創辦人黎智英早前被控《港區國安法》的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，早前一度獲高等法院批出保釋，律政司後來提上訴，終審法院1日開庭審理。司法機構網站顯示，終院將於9日宣讀判辭。

此外，香港電台報導，24名民主派人士在去年6月4日晚上，涉嫌參與未經批准集結等控罪，5日在西九龍裁判法院提訊。21人到庭聆訊，還押中的黎智英、民主黨前主席胡志偉，及前香港眾志秘書長黃之鋒則坐於犯人欄。其中一名辯方律師表示，朱凱廸、黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴打算各承認一項明知而參與未經批准集結控罪。法官押後至6月11日再提訊。

香港中聯辦線上舉辦新春酒會，主任駱惠寧聯同6位副主任陳冬、楊建平、仇鴻、盧新寧、...
香港中聯辦線上舉辦新春酒會，主任駱惠寧聯同6位副主任陳冬、楊建平、仇鴻、盧新寧、譚鐵牛、何靖，共同舉杯祝福祖國、香港。（中通社）

香港 民主黨 黃之鋒

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