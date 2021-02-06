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港府突襲強檢12次 花207萬檢測費、僅揪1確診

香港新聞組／香港6日電
香港特區政府2月5日上午約7時完成在油麻地受限區域的封區強制檢測行動，圖為油麻地居民參加強制檢測。 （中新社）
香港特區政府2月5日上午約7時完成在油麻地受限區域的封區強制檢測行動，圖為油麻地居民參加強制檢測。 （中新社）

香港昨日新增37宗確診個案，較之前兩日各約20宗反彈近倍。機場三跑地盤群組疫情升溫再傳兩人確診，食物及衞生局局長陳肇始考慮圍封地盤強檢。而港府前晚突襲封油麻地及旺角兩區，在該區完成2160人強制檢測結果是「零確診」。政務司長張建宗1日宣布每日突襲封區以來，12次行動的檢測費約207萬元（約26萬美元），當中11次沒找到個案，強檢8651人，至今僅屯門找到一宗個案。

明報報導，政府前晚突襲封兩區，其中油麻地受限區域部分大廈10日內第二度被圍封。政府昨早7時在該區完成強制檢測，共驗約2160人。原本稱發現一宗初步確診個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君證實該個案是一名康復者，1月31日出院，已有抗體。目前該受限區有99人未接受強制檢測，已向發出強制檢測令或處以定額罰款5000元。至於旺角受限區，政府昨早6時完成強制檢測，共驗超過70名居民，沒發現確診個案。

報導指出，政府2月2日圍封佐敦長樂街一帶，原本找到一宗不確定個案，張竹君昨稱該個案最終驗出陰性，體內有抗體，可能是較早前受感染，不會當成確診個案。而2月3日晚在屯門豐景園一座發現的初步確診個案，昨日已確診。換言之，自政務司長張建宗本月1日宣布11日前會每日封區後，政府一共封區12次，檢測8651人，最終只在屯門豐景園一座發現一宗個案；若以每次檢測費240元計，推算總檢測費用約207萬元。

大公報報導，機場三跑地盤群組再傳兩人確診，累計24人染疫。本港第四波疫情以來出現多個地盤爆發，至少五個地盤群組多於10人確診，包括有74人確診的「日出康城／啟德地盤」群組。立法會議員田北辰昨日表示，要求政府圍封全港地盤12小時做強制檢測，且要求全港地盤工每周定時檢測。食物及衞生局局長陳肇始表示，政府非常關注地盤工人確診情況，如有需要，會對地盤施加強檢令，亦會考慮田北辰的建議。

檢測 疫情 機場

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