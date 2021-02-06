過年求財祈福 疫情有擾

香港黃大仙祠農曆三十晚「封園」，牛年頭炷香取消，改為線上直播儀式。圖為上頭炷香儀式地點。（中通社）

香港 疫情重，港人過年難，香港人傳統的農曆年三大求財祈福節目，目前已有兩個宣布不能入祠進廟，要透過網上舉行。一眾不識網上行的老人家，十分火大。

香港人的農曆年，通常有三個傳統活動最重要，一個是除夕夜到年初一凌晨到黃大仙祠排隊，搶燒頭炷香；一個是農曆年初二，要看車公廟為香港大運抽出什麼籤來；一個是正月廿六，多個廟宇有「觀音開庫」，即觀音打開庫房供錢，民眾排隊人山人海去「借庫」，即求財。

著名的黃大仙祠，帶頭宣布取消今年農曆年三十晚頭炷香。主辦機構嗇色園宣布，黃大仙祠年三十晚頭炷香儀式不會開放予公眾參與，市民可以在家中，於午夜12時面向獅子山方向祈福上稟。嗇色園會以社群 專頁直播祈福儀式。

往年年三十晚燒頭炷香人山人海，年初一參拜人也不會少。今年黃大仙祠年初一後的現場參拜，須在正門掃描安心出行二維碼，或登記個人資料，排隊期間要保持1.5公尺社交距離 。最重要是，園內不設供品區，市民不得燃點大量香燭參拜。

2月5日東華三院宣布，其轄下六所寺廟的「觀音開庫」活動改為網上舉行，善信毋須出門，可準時在正月廿六「觀音開庫」正日上網借庫。東華三院會統一於山東街水月宮借庫參神，並分批為六所廟宇逐一「摸庫」，活動將於網上直播。善信如需於「觀音開庫」前還庫，亦可在網上登記，由東華三院代行。

慈善機構東華三院管理的寺廟，包括上環列聖宮、山東街水月宮、慈雲山觀音佛堂、油麻地天后廟、油麻地社壇及油麻地福德祠，六所都有「觀音開庫」活動。香港最重求財，傳統上這時六寺廟都會漏夜排隊，善信排得人山人海，交通都要改道，今年是善信們首度不用出門，在家求觀音借庫了。

還有一間著名的車公廟，暫時還沒有公布安排。香港車公廟是有300年歷史的老廟，相傳車公是南宋大元帥，曾平定華南叛亂，護駕南宋末宋帝南來避難，死後奉為神明。又說香港早年瘟疫橫行，村民相信車公會顯靈令除疫，便建廟供奉。今天香港傳統在農曆年初二車公誕去拜拜，及在農曆年初三「赤口」日，去轉轉銅風車，祈求來年好運。新界鄉議局更年年此時在車公廟抽籤，決定香港一年的大運。