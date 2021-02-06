我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2680萬例 加州逼近340萬

奧克蘭華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等懸賞緝嫌

過年求財祈福 疫情有擾

香港特派員李春
香港黃大仙祠農曆三十晚「封園」，牛年頭炷香取消，改為線上直播儀式。圖為上頭炷香儀式地點。（中通社）
香港黃大仙祠農曆三十晚「封園」，牛年頭炷香取消，改為線上直播儀式。圖為上頭炷香儀式地點。（中通社）

香港疫情重，港人過年難，香港人傳統的農曆年三大求財祈福節目，目前已有兩個宣布不能入祠進廟，要透過網上舉行。一眾不識網上行的老人家，十分火大。

香港人的農曆年，通常有三個傳統活動最重要，一個是除夕夜到年初一凌晨到黃大仙祠排隊，搶燒頭炷香；一個是農曆年初二，要看車公廟為香港大運抽出什麼籤來；一個是正月廿六，多個廟宇有「觀音開庫」，即觀音打開庫房供錢，民眾排隊人山人海去「借庫」，即求財。

著名的黃大仙祠，帶頭宣布取消今年農曆年三十晚頭炷香。主辦機構嗇色園宣布，黃大仙祠年三十晚頭炷香儀式不會開放予公眾參與，市民可以在家中，於午夜12時面向獅子山方向祈福上稟。嗇色園會以社群專頁直播祈福儀式。

往年年三十晚燒頭炷香人山人海，年初一參拜人也不會少。今年黃大仙祠年初一後的現場參拜，須在正門掃描安心出行二維碼，或登記個人資料，排隊期間要保持1.5公尺社交距離。最重要是，園內不設供品區，市民不得燃點大量香燭參拜。

2月5日東華三院宣布，其轄下六所寺廟的「觀音開庫」活動改為網上舉行，善信毋須出門，可準時在正月廿六「觀音開庫」正日上網借庫。東華三院會統一於山東街水月宮借庫參神，並分批為六所廟宇逐一「摸庫」，活動將於網上直播。善信如需於「觀音開庫」前還庫，亦可在網上登記，由東華三院代行。

慈善機構東華三院管理的寺廟，包括上環列聖宮、山東街水月宮、慈雲山觀音佛堂、油麻地天后廟、油麻地社壇及油麻地福德祠，六所都有「觀音開庫」活動。香港最重求財，傳統上這時六寺廟都會漏夜排隊，善信排得人山人海，交通都要改道，今年是善信們首度不用出門，在家求觀音借庫了。

還有一間著名的車公廟，暫時還沒有公布安排。香港車公廟是有300年歷史的老廟，相傳車公是南宋大元帥，曾平定華南叛亂，護駕南宋末宋帝南來避難，死後奉為神明。又說香港早年瘟疫橫行，村民相信車公會顯靈令除疫，便建廟供奉。今天香港傳統在農曆年初二車公誕去拜拜，及在農曆年初三「赤口」日，去轉轉銅風車，祈求來年好運。新界鄉議局更年年此時在車公廟抽籤，決定香港一年的大運。

香港 社群 社交距離

上一則

想捕魚過年？安徽木船半夜翻覆 14人落水11死

下一則

學生危國安若知情不報 港教長：學校有法律責任

延伸閱讀

楊冪過年探女兒？前公公冷回3個字

楊冪過年探女兒？前公公冷回3個字
港銀行不接受BNO護照開戶 金管局：沒責任配合美國制裁

港銀行不接受BNO護照開戶 金管局：沒責任配合美國制裁
近5年在加拿大大學畢業港生 可申請3年工作簽證

近5年在加拿大大學畢業港生 可申請3年工作簽證
趙少康籲讓黎智英回家過年 否則一國十制台人也不信

趙少康籲讓黎智英回家過年 否則一國十制台人也不信

熱門新聞

李子柒在網絡上傳古風美食教學片而爆紅。（影片截圖）

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

2021-02-02 19:53
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
劉男狂刺30刀致人於死，被判死緩，剝奪政治權利終身。圖為東莞中級人民法院。（本報資料照片）

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

2021-02-02 12:00
示意圖，圖文無關。(取材自揚子晚報／視覺中國)

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

2021-02-05 12:00
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

2021-01-30 08:00
去年7月弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義（右六）被要求出席為員工頒獎，並與時任弘芯董事長李雪艷（左七）等人合照。（取材自36氪）

武漢弘芯大騙局 蔣尚義淪接盤俠 還被諷台灣人好騙

2021-01-30 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫
我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢
拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕

拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕