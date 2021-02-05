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國安法罪行滲入港初小課程 明年推行

香港新聞組／香港5日電
香港初小學生未來需要知道國安法四項犯罪行為名稱等。圖為示意圖。(中通社資料照片)
香港初小學生未來需要知道國安法四項犯罪行為名稱等。圖為示意圖。(中通社資料照片)

港區國安法」實施約半年後，教育局昨晚向全港學校發通告，公布國家安全教育課程框架，涉及八大範疇，包括國家安全的概念和重要意義、危害國家安全的犯罪行為、國家安全與人權、自由、法治的關係等，內容將滲入不同學科如常識科、中史科、通識教育等，對象涵蓋初小至高中。

香港01報導，根據課程框架，初小學生在學習國安概念中，須「認識保護我們的人」，例如警察、解放軍，亦要「知道」一國兩制和「基本法」的由來，「港區國安法」對香港的重要性等、四項犯罪行為名稱等。教育局目標於2022/23年起全面落實行政及教育措施。

另據明報報導，實際教學方面，局方稱「國家安全事關重大，教師不可能當一般富爭議的議題處理」，要向學生指出「涉及國家安全的議題沒有爭辯或妥協的空間」。局方以小學常識、中學地理及生物科為例，解釋國安教育在不同科目的學與教重點，其他科目有待公布。

據報導，至於國安教育在中小學的具體教學，局方稱「如同教授一些是非對錯分明、法理清晰的議題」，教師雖可從不同角度助學生理解事件，但要清楚列舉歷史、道德標準、法理等事實，「明確指出維護國家安全是國民的責任」；倘學生要分享或討論，教師要為他們適當訂出規則，例如不可作政治宣傳或表態，而教師不應因個人政治立場而影響教學。

報導說，教材方面，局方表示學校須設立或加強監察機制，定期檢視教學內容和質素，包括教學資源；教師選用資料時，應採用來自權威機構或官方等合宜資料，教師設計課業、擬備測考題目等亦要以此為原則。

報導指出，資深中史科教師陳志華稱，「老師想教好學生，不是想挑戰政府制度」，冀當局就每科訂定清晰指引，列明國安教育可採用的教材。

此外，據中央社報導，香港行政長官林鄭月娥昨天在立法會行政長官答問會上說，當局將會立法規定公職人員宣誓擁護基本法及效忠香港特別行政區，當中包括區議員。

她說，相關法令草擬工作已進入最後階段，政府會在農曆新年後向立法會提交草案。

教育局 香港 港區國安法

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