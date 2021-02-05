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港銀行不接受BNO護照開戶 金管局：沒責任配合美國制裁

香港特派員李春／香港5日電
香港銀行公會宣布，銀行不接受以BNO護照作為有效證件開戶。(路透)
香港銀行公會宣布，銀行不接受以BNO護照作為有效證件開戶。(路透)

香港銀行公會宣布，銀行不接受以BNO護照作為有效證件開戶；香港金融管理局稱，香港銀行無法律責任配合美國制裁。

香港銀行公會昨天宣布，不再接受銀行客戶以英國國民（海外）護照（BNO）作為開立戶口的身分驗證明文件。

香港銀行公會發言人說，香港政府早前宣布，由1月31日起不承認BNO作為有效旅行證件和身分證明。公會經諮詢香港金融管理局後，已更新會員銀行指引，並在「有關打擊洗錢／恐怖分子資金籌集的常見問題」中，表明按照港府公告，不會視BNO為有效旅行證件及身分證明。

另一方面，美國針對香港官員實施制裁後，林鄭月娥等官員承認無法使用銀行戶口，對香港建制派要求香港銀行重開這些服務，香港金融管理局副總裁阮國恒稱，金管局對美國單邊制裁的立場清晰，香港銀行沒有法律責任配合制裁採取行動，銀行會考慮本身風險因素，但決定過程需要考慮對客戶是否公平。

對於滙豐銀行早前凍結立法會前議員許智峯及好鄰舍北區教會等組織的銀行帳戶。阮國恒指，銀行凍結戶口一定與執法因素有關，若執法機構要求，金融機構需要在處理帳戶時配合，與全世界做法一致。他否認香港銀行凍結戶口受政治因素影響，稱所有金融機構在香港運作都要合法合規，金融機構不能拒絕配合執法調查工作。

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