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近5年在加拿大大學畢業港生 可申請3年工作簽證

香港新聞組／香港5日電
加拿大發聲明，合資格港人可在2月8日起申請新工作簽證。(取材自官方網站)
加拿大發聲明，合資格港人可在2月8日起申請新工作簽證。(取材自官方網站)

加拿大政府昨日宣布，自2月8日起將開放香港人申請新的工作簽證，據聲明指，合資格者為過去五年在該國畢業並取得專上文憑或學位的香港留學生，可以申請有效期最長三年的工作簽證，加方又指，若持有「具等效的外國證書」者也合資格。

香港01報導，獲批該簽證者之後也會獲提供更容易轉向永久居留的途徑。加拿大移民部長門迪奇諾（Marco Mendicino）在聲明指，在更彈性的開放式工作簽證及可快速獲得永久居留下，具備技術的香港居民將能夠有獨特的機會去發展事業，並幫助加拿大復蘇經濟。

據加方表示，該簽證為開放式工作簽證，有效期最長三年，將可讓香港居民取得具價值的就業經驗，以及向加拿大帶來明顯貢獻。

據報導，加拿大的聲明指，這些香港居民必須在過去五年畢業並取得加拿大的專上文憑或學位（post-secondary diploma or degree），又稱若持有具等效的外國證書也合資格（or hold an equivalent foreign credential）。

聲明提到，有關專上文憑課程必須為期最少兩年。加方暫未講述有關「具等效的外國證書」定義的詳情。

加拿大政府指，目前暫時在加拿大的香港居民，包括訪客、學生與工作者，可以在加拿大境內上網申請。至於在海外者，則會受限於目前的旅遊限制，或者未能在目前到加拿大，除非他們已獲工作聘書、或取得旅遊豁免並符合所有公共衛生要求。

加拿大稱，進一步詳情將在計畫啟動當日公布。

報導說，該國聲明又提到，政府會繼續向年輕香港居民提供其他兩條導向永久居留的途徑，將會今年較後時間開放申請。

第一條是給予在加拿大有逾一年工作經驗的香港居民，並符合語言及教育要求。第二條則是給予在加拿大專上教育機構畢業的香港人，將能夠直接申請永久居留，未來會有更多詳情。

加拿大 香港 工作簽證

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