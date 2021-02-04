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港增19確診 創1個半月來新低 官員：不代表疫情受控

香港新聞組／香港4日電
香港3日新增確診19例 ，創一個半月以來新低。圖為市民戴著口罩在香港一處公園聊天。（新華社）
香港3日新增確診19例 ，創一個半月以來新低。圖為市民戴著口罩在香港一處公園聊天。（新華社）

香港3日新增19例2019冠狀病毒疾病確診病例，創去年11月20日以來新低。但衛生官員說，這並不代表疫情已經受控。

綜合香港商業電台、香港01報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會公布，香港新增確診19例，均為本土病例，其中有7例傳播源頭不明。另外還新增大約20例初步確診。

另據明報報導，全港學生返學有望。教育局昨日向學校開出全校復課條件，倘全校教職員肯於復課前14天完成新冠病毒檢測，全校學生可於農曆新年假期後返學上面授課，但只限上課半天；若學校未達條件，幼稚園、小學可讓三分之一學生上半天課，中學可上、下午各三分之一學生回校。有學校稱會響應全校檢測爭取復課。教協則批評教育局以復課為籌碼，變相強制要求教師檢測；有中學校長認為由學校要求所有教職員檢測是「製造矛盾及衝突」。

港府消息人士說，早前參與特定群組檢測計畫，約有四分之一學校幾乎能做到大部分教職員參與；有學校提出做檢測以換取復課，特別是不少幼稚園想復課，故提出此次安排，否認把「波」拋向學校，指如有學校做不到全校驗，大可採用三分之一學生返學安排。至於如有學校提出有一兩個教員拒檢測，能否也復課，消息人士稱屆時再審視情况，學校要解釋。

教育局楊潤雄前日與教育界商討，說明白不同學校可能有不同情况，有關彈性安排「可以給學校多一個選擇」。

教協認為做法非以學生福祉為先，反而把責任推卸給學校及教師，以復課為籌碼變相強制要求教師檢測，令教師成為磨心。教聯會副主席、幼稚園校長林翠玲表示，會選擇讓教職員每14天做檢測以讓全校復課。她說，老師不論為自身、學生及公眾安全，都有需要檢測，如有教職員不願意會加以解釋勸說，「做得教師服務行業，要照顧到學生，為他人著想」，如檢測周期可縮短至7天會更佳。

檢測 教育局 香港

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