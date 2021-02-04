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港大學生會播「地厚天高」紀錄片 恐違國安法

香港新聞組／香港4日電
香港大學學生會3日晚舉辦「地厚天高」紀錄片，此前港大校方以「有可能違法」為由介入處理，要求學生會停止播放。不過，有約70多名學生前往與會。（取材自立場新聞）
香港大學學生會3日晚舉辦「地厚天高」紀錄片，此前港大校方以「有可能違法」為由介入處理，要求學生會停止播放。不過，有約70多名學生前往與會。（取材自立場新聞）

香港大學學生會本月舉辦「魚蛋革命五周年」系列活動，3日晚舉辦「地厚天高」紀錄片，此前港大校方以「有可能違法」為由介入處理，要求學生會停止播放。不過，3日晚上有約70多名學生前來與會，活動在晚上8時結束，未見校方人員或保安阻撓。

香港01報導，港大學生會3日晚未理會校方反對，在校內播放了有可能違反香港國安法的紀錄片。這部紀錄片名為「地厚天高」，片段內容出現「以武制暴是我們唯一的出路」、「香港獨立」、「光復香港，時代革命」等字句。

報導表示，校方早前以「有可能違法」為由介入處理，要求學生會停止播放，但學生會未理會校方反對，3日 晚如常播放，未來幾天還會重播兩次。

港大學生會2日晚透過臉書宣布，3日晚將如期舉辦「地厚天高」放映會，並表示之前已再三向校方強調放映會本意僅為讓同學了解香港本土歷史，也出示由電影檢查監督發出的「電影檢查條例核准證明書」，嘗試釋除校方疑慮，無奈校方仍固執己見，威逼取消活動，無疑是打壓學生言論自由及學術自由，學生會不敢苟同。

「地厚天高」由港大校友林子穎執導，2017年11月在香港首映，內容記錄了前本土民主前線召集人梁天琦在2016年參選立法會的經歷，其中涉及魚蛋革命（2016年旺角騷亂）。這部被稱為抗爭者必看的紀錄片，因為題材敏感，未能在主流電影院放映。

2018年5月，梁天琦因為涉入旺角騷亂被裁定觸犯暴動及襲警罪，被判刑6年，目前仍在獄中。

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