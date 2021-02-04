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港民主運動、港民主之父李柱銘 獲提名諾貝爾和平獎

香港新聞組／香港4日電
圖為2019年6月16日香港反送中大遊行。（聯合報資料照片）
圖為2019年6月16日香港反送中大遊行。（聯合報資料照片）

美國9位跨黨派議員近日提名香港民主運動，角逐2021年諾貝爾和平獎。議員表示，這項運動和平捍衛香港自治、人權與法治，和平獎能夠表彰抗爭者足以激勵世界的勇氣與決心；香港民主黨創黨主席李柱銘，獲兩名挪威議員提名競逐「諾貝爾和平獎」，指其40年來在香港和平爭取民主和實現普選。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）、民主黨籍眾議員麥高文（James McGovern）等9位美國跨黨派議員，1月31日聯名致函諾貝爾委員會主席賴斯─安德森（Berit Reiss-Andersen），提名「香港民主運動」角逐今年度諾貝爾和平獎。

根據議員公布的信函，他們提名香港民主運動，是為了表彰這項運動和平捍衛「中英聯合聲明」與「基本法」所允諾香港的自治、人權與法治。「我們所提名的這項運動，自1997年來和平維繫並為香港人權、民主發聲，且持續對抗這些權利遭受的侵蝕。」

議員在信函中指出，香港民主運動獲得廣泛大眾支持，也贏得國際讚賞。他們舉例，2019年6月16日的抗爭活動，在人口750萬的香港有超過200萬人參加，是史上最大規模抗議之一。

議員信中說：「透過這項提名，我們希望紀念那些1997年來建立並維繫香港人權、民主的人士，對於國際條約與香港憲法所允諾港人的權利與自由遭侵蝕，近年來積極與其對抗的人們，我們也希望賦予他們聲音。」

信函強調，多位香港民運人士遭監禁，部分流亡海外，更多人則在等待司法審判。這些人預計未來幾個月就會遭到定罪判刑，而這僅是因為他們透過發表演說、出版刊物、選舉或集會，和平表達他們政治理念。

•港民主之父被捕 感自豪

香港特派員李春／香港4日電

香港民主黨創黨主席李柱銘，獲兩名挪威議員提名競逐「諾貝爾和平獎」，指其40年來在香港和平爭取民主和實現普選。

兩名挪威議員泰布林吉加德和佛洛里希發出聲明說，希望透過提名鼓舞香港民主運動，李柱銘過去40多年以不同方式，期望確保港人自由與安全，即使面對來自中國的巨大壓力，依然和平爭取民主和實現普選，把一生獻給這個事業。

李柱銘在國際上被稱為香港「民主之父」，雖在2008年退出議會，但在香港仍被視為最有影響力的政治人物之一。

香港年年的維園64燭光晚會他都登台，71大遊行他都走在最前面，為港人爭取民主。在雨傘運動中，李柱銘被拘捕，後來獲無條件釋放；在反送中運動中，他被控以非法集結等罪名被拘捕，他表示為自己被捕感到自豪。

香港民主黨創黨主席李柱銘（中）近日獲提名競逐「諾貝爾和平獎」。圖為去年李柱銘涉參...
香港民主黨創黨主席李柱銘（中）近日獲提名競逐「諾貝爾和平獎」。圖為去年李柱銘涉參與未經批准遊行被捕後，獲准保釋離開警署的畫面。（中通社資料照片）

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