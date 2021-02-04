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英智庫：港民主排名跌12位 國安法削減自由

香港新聞組／香港4日電

港區國安法」實施後，港警拘捕多位民主派人士，搜查支持反送中的媒體和民調機構。英國經濟學人智庫在近期發表全球民主指數，在167個國家與地區中，香港排名第87，較1年前的排名重跌12名。

明報報導，經濟學人智庫發表2020年全球民主指數，香港由2019年的75位下跌至87位，整體分數由6.02分跌至5.57分，並失去「具缺陷民主」地位，降級成「混合政體」。經濟學人表示，香港的民主情況連續兩年惡化，政治改革的討論遭到法律工具打壓；在去年6月實施的「港區國安法」削減香港的政治自由及損害司法獨立，過去一年民主派被捕、數以百計的示威者被監禁，港府繼續鎮壓反對者，中央政府亦打擊泛民政黨。

據報導，全球民主指數以「選舉過程」、「政府運作」、「政治參與」、「政治文化」及「公民權利」五大範疇評分、以10分為滿分，決定全球167個國家和地區排名；根據總分高低，將不同地方民主狀況分成「完全民主」、「具缺陷民主」、「混合政體」和「獨裁」4類。「經濟學人」表示，全球民主的平均分數只有5.37分，是自民主指數2006年開始以來最低。因在全球疫情下，政府對個人自由及公民權利設限。

報導指出，經濟學人研究顯示，香港近年民主排名和評分節節下跌，2016年香港排68位，5年間跌近20名，至去年排87。

報導引述民主黨主席羅健熙形容，香港排名下跌是「香港政府求仁得仁」，指出近半年國安法通過後的拘捕、審訊，「每一樣都在告訴全世界，香港的民主自由不斷受侵蝕」，他認為目前排名亦尚未能準確反映香港每日受侵蝕的民主、自由。

香港 指數 港區國安法

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