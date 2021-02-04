批英BNO護照政策 林鄭：政治包裝護航經濟

香港特首林鄭月娥表示，英國為持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人提供在英居留權和入籍的路徑，實際上有其經濟利益的考慮。（中新社）

英國 實施針對港人的英國國民（海外）護照（BNO護照）移民政策，北京日前宣布不承認BNO護照作為旅行證件及身分證明，港府隨即跟進。

香港 行政長官林鄭月娥昨批評，英國放寬BNO護照持有人移民當地的政策是「政治包裝」，目的是為「經濟護航」。

林鄭昨在臉書撰文，指英國違背承諾，為持有BNO護照的港人提供在英國居留和入籍的途徑。港府早前在新聞公報中曾指英方這種做法是「背信棄義」，背後有其經濟利益考慮。

她表示，香港一直是英國重要的外來投資來源地，據掌握的數字，英國是香港向外投資排名榜上的第6名，截至2019年年底投資額達2800億港元（約361.2億美元）。

林鄭月娥並指，英國的地產開發商也視港人為主要銷售對象，翻開過去兩星期的主要報章雜誌，有多達20個關於英國房地產的廣告。她認識的香港企業家，就有幾位在倫敦擁有整幢商業大廈，「這些都是實實在在的經濟利益」。

•去年逾萬港人移台創新高

另據明報報導，根據台灣 移民署數字，香港居民去年赴台獲居留許可者創新高，達1萬813人，是2019年的1.8倍，增加4955人；獲定居許可人數有1576。而按月計，去年最後3個月每月獲台灣居留許可人數都破千，當中11月達2027，創單月新高。

報導稱，獲居留許可的人數，2020年首3個月每月有約600，4月至6月回落至每月約400。「港區國安法」去年6月30日生效，港人移居台灣數字下半年明顯增加，7、8、9月分別為715、720和904人。

報導說，另外，台灣陸委會上月發表新一期「香港人道援助關懷行動專案執行情形」報告，提到有關專案特設對外服務窗口「台港服務交流辦公室」，自去年7月1日營運，已接獲約1700通電話及電子郵件的服務案件，詢問赴台移民定居、投資、就業、就學等事宜居多。

報告稱，對於進入台灣尋求人道關懷協助的香港居民，倘有香港澳門關係條例第18條規定之情形，台灣政府已訂定相關處理準則，審酌個案安全與自由，受緊急危害程度以作適當決定，由交流辦專案協助；並稱目前已協助部分個案順利在台就學、就業，自主生活。