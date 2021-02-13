香港中介違規重賞 利誘外傭轉工

香港示意圖。圖／shutterstock

疫下求傭若渴，外傭身價爆升！近期大公報連續追蹤報導雇主苦況，調查發現有中介公司竟設現金獎，吸引外傭掛單，完約可獲2000元（港幣，下同，約258美元 ），斷約仍獲1000元，利誘轉工。

報導引述勞工 處表示，近月接獲投訴，有職業介紹所向外傭提供金錢誘因，已派員巡查及發信提醒，若有證據證明涉及教唆外傭跳槽，會作出警告，最嚴重可被撤銷或拒絕續發牌照。有外傭中介公司老闆承認，面對市場競爭，唯有提供獎金吸引外傭，但絕對無教唆跳槽，該公司接獲記者查詢後，翌日網頁即刪去「斷約外傭可獲獎金」一項。

據報導，「（菲傭）姐姐話，如果（合約）到期轉雇主，佢（中介）會畀2000元獎金，未到期『斷約』，仍有1000元，佢話個行情，已經周街都係！」外傭雇主劉小姐表示，其菲傭的合約3月屆滿，了解工作意向時，得悉有中介曾經遊說，提供現金獎吸引轉工，「佢朋友因為受到金錢誘惑，加上知道唔憂搵唔到新工，所以選擇跳槽！」

調查發現，不少外傭中介公司均設立現金獎賞制，藉此吸引在本地工作的外傭掛單，使用其服務，當中以俗稱「艇仔」（即未有在印尼 領事館註冊的中介公司）較多，但近期就連大型的外傭中介公司，也加入提供獎金。

其中一間雇傭中心網上的印傭專頁宣傳獎金制，有印傭以印尼文留言查詢，稱自己在現雇主工作九個月，如果「跳槽」換雇主，是否可以獲得獎金。職員以印尼文回覆：「目前仍在促銷，絕對可以！」又建議對方聯絡他們，登記個人資料。

該雇傭中心負責人承認公司有提供現金獎予求職外傭，但形容自己也是受害者，「其他公司都做，樓下（另一外傭中介）大大個牌，我哋唔做，（外傭）就會畀人搶曬！」他強調，職員不會教唆外傭跳槽，提供獎金也並不違例，「完約有獎金，有什麼問題？斷約除非特別情況，否則唔會畀（錢）！」不過，他承認最近接獲勞工處來信提示，為免外界誤會，決定刪去斷約外傭可獲獎金的一項。

勞工處數字顯示，過去三年（2018至2020年）涉及外傭職業介紹所教唆外傭「跳槽」的投訴持續上升，分別為9宗、17宗、29宗，去年升幅高達七成，如接獲職業介紹所涉嫌教唆外傭跳槽的投訴，會展開調查。