港春節舞獅團最旺300場 今年1成都沒

疫情下，第二梯隊的少年舞獅隊在家仍每日訓練，日前參與獅承杯網上比賽，取得一金二銀的成績。（中通社）

「舞獅能帶來吉祥、驅邪祛疫和人心振奮，很遺憾不能在今年春節表演。」香港 「一代獅王」夏國璋長子、夏國璋龍獅團第三代傳人夏德建日前指出，過年舞龍舞獅能祈福避煞，可惜新冠疫情 下所有活動暫停，市民今年無法一飽眼福。

中通社報導，舞龍舞獅的文化及歷史源遠流長，在香港亦被列入非物質文化遺產。尤其農曆新年期間，舞獅在上個世紀起已是必不可少的「吉祥化身」，在鑼鼓聲中一躍而出，輾轉騰挪於梅花樁上，滿足香港市民在春節期間喜歡喜慶、熱鬧的感覺。

據報導，特首林鄭月娥料今年農曆新年將要在比較平靜的環境中度過，舞龍舞獅作為春節熱鬧的標誌活動之一，在疫情下不得不偃旗息鼓。「以前春節最旺做300場，現在一成都沒有。」夏德建提起疫情下的表演工作略顯無奈。

夏國璋龍獅團至今已有97年歷史，在內地及海外皆設有分會，但疫情下「年頭在國內準備300人表演停了」「在美國龍獅節準備了逾200個龍獅打算破金氏世界紀錄，也沒法做」，夏德建感慨，疫情對整個舞獅界影響很大，表演工作在疫情限制下不斷收縮。

但作為香港歷史最悠久的龍獅團，疫情下，夏國璋龍獅團第二梯隊的少年舞獅隊在家仍每日訓練，日前參與獅承杯網上比賽，取得一金二銀的成績，證明夏國璋龍獅團對培養下一代龍獅接班人的堅持。

「以前舞獅沒想這麼多，現在希望能提升更多社會認同。」夏德建四歲在父親夏國璋的耳濡目染下接觸舞獅，一入行就是60年，經歷過數千場大大小小的龍獅表演、比賽，對他來說傳承舞龍舞獅這門中國 國粹至關重要。

夏德建在90年代起向特區政府爭取把龍獅文化推廣至學校，現在不少中小學、高校、社區中心等地都會舉辦舞獅班。夏德建透露，龍獅團內地分會亦在不停培育人才，有弟子考取北京體育大學；龍獅團甚至在緬甸籌辦舞獅大學，期望培養出既專業，又熱愛中國傳統技藝的人才，將龍獅文化發揚光大。

「疫情總會結束，我們會在新一年發奮圖強，讓舞龍舞獅繼續發光發亮！」夏德建希望，舞龍舞獅活動所蘊含的祈福避煞的意義，能助香港一臂之力早日脫離疫情。屆時，讓陪伴港人無數個春節的舞龍舞獅再現街頭。