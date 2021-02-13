見證香港百年變遷 曾福琴行將熄燈

在香港創立超過一個世紀的曾福琴行，在官方網站宣布「光榮結業」，而琴行正式結業前大清貨，各款樂器及書籍等所有貨品，均標示以「出血價」銷售。（取材自曾福琴行臉書）

新冠疫情 令各行業備受打擊，在香港 創立超過一個世紀的曾福琴行，在官方網站宣布「光榮結業」，而琴行正式結業前大清貨，各款樂器及書籍等所有貨品，均標示以「出血價」銷售。不少巿民則對曾福琴行結束業務感到可惜。

文匯報報導，曾福琴行宣布將營業至3月，並在臉書宣布清貨，不少貨品以極便宜價格出售，其中有韓國品牌的鋼琴只售5000元（港幣，下同，約644.9美元），一套架子鼓亦只要4000多元，而上萬本樂理書籍更每本只賣10元。琴行未解釋結業的原因，只感謝顧客一直以來的支持。不少網民對曾福琴行結業感到可惜，因為該琴行已見證香港百年變遷。

•學樂器者大減 影響生意

據報導，由於新冠疫情下不少學校提供網上課堂，但學習樂器主要是面授，疫情令學習樂器的人數大減，樂器生意亦大受影響。除售賣樂器外，曾福琴行本身亦開辦音樂課程，教授不同樂器，相信同受疫情所影響。

曾福琴行為亞洲歷史最悠久的琴行之一，創辦人曾福早年受雇於羅便臣鋼琴公司，跟隨公司技師學習調音，後負笈英、美、法及德國學習造琴技術，1915年獲美國密西根鋼琴調音學院文憑後回港發展，1916年於灣仔摩利臣山道開設首間曾福琴行，為顧客調音及修理鋼琴，後自行生產Morrison摩利臣牌子鋼琴。

琴行於上世紀50年代開始經營及經銷西洋樂器；60年代開拓專業音響器材市場；70年代開設音樂教育部 ，教授鋼琴、小提琴、結他及爵士鼓等樂器；80年代增設門市部及音樂中心。

曾福琴行曾在北角七姊妹道設廠，而鄰近的琴行街便是以該廠房命名，現時總店及貨倉分別位於皇后大道東及黃竹坑工業區。