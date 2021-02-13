香港最後人力車伕 「疫」年零收入 不想退休都要退休

香港示意圖。圖／shutterstock

鮮紅色車身、綠色斗篷，富濃厚中國色彩及舊香港 情懷的人力車，可能從此在香港街道絕跡。70歲的香港最後一名人力車伕洪超平，近幾年努力為人力車延續「壽命」，可惜受到疫情 打擊，旅遊業冰封，他慨嘆已接近一年無拉車、無車外租：「連開工穿的黑布硬底鞋都停產無得賣，唔想退休 都要退休！」縱橫香港街頭半世紀，人力車不敵時代巨輪，悄悄從街頭走進了歷史。

大公報報導，洪伯在觀塘公屋住所展示他年輕時拉車的一張張黑白舊照，細說當人力車伕半個世紀的苦與樂。洪伯多年來在陽光下勞動，滿臉風霜，近年做過腎病手術，拉車多年引致腳患。

據報導，洪伯說，退休決定實在有點不情願，「無辦法啦，年紀大，今年我80啦，加上身體轉差，想拉車都有心無力。」他又指自去年受疫情影響，旅客絕跡香港，連出租人力車給商場搞活動都停頓，零收入下其六部人力車擺在中環天星碼頭封塵多時，但又要維修保養，有支出無收入，實在難捱。

•風光時期日賺千元

洪伯在中環天星碼頭介紹他現有的六輛人力車，娓娓道來昔日建立的人力車王國：「最高峰我擁有13輛人力車，生意都唔錯。」洪伯50年代在港定居，初時在山頂找到一份花王工作。至60年代，有日他四叔叫他到中環拉人力車，當時皇后碼頭廣場每日排滿約100輛人力車，像今日的士站，有些出租至上環載貨，也有接載外國旅客，洪伯見收入是他做花王的一倍，決定入行一試，就這樣做了大半生。

外形高大、笑容親切，及憑著「唔鹹唔淡」獨特的「洪式英語」，是他接載遊客走天涯的三大撒手鐧。洪伯憶述人力車最風光的年代是1997年前，每日收入近千多元。2003年SARS收入大減，其後市面復甦，遊客量漸增加，他一口氣在內地製造多部人力車，最高峰時擁有13輛，聘請其他車伕拉車。惟搬了新碼頭，遊客直接上天橋入中環，洪伯轉到山頂去擺攤，專門影相收錢，但遇到不少激氣事，如自由行遊客明刀明槍偷影，他強調影人力車相片要收錢，被對方反唇相譏，洪伯覺得無癮索性離開山頂，重返碼頭。

•盼有緣人接收六車

千禧年後，商場宣傳揭起懷舊風，人力車壽命得以延續。洪伯亦與時並進找人設立臉書專頁，希望可為人力車生意轉型。惜好景不常，香港受疫情打擊，近一年零收入，加上年事已高，現在只能把六部人力車擺在碼頭封塵，望「有緣人」出價接收。

•最難忘載過梅艷芳

洪伯大半生接載過無數客人，最深刻的客人，為已故百變天后梅艷芳。他憶述80年代初有一天，當時仍未大紅大紫的梅艷芳在中環天星碼頭落船，向洪伯說「我小腿抽筋，可否接載我去中環置地廣場？」洪伯二話不說應承接載，十多分鐘的路程梅艷芳全無架子，到埗後還有禮貌道別。

•兒怕吃苦 後繼無人

拉了50年人力車的洪伯，靠雙腳拉車養活一家四口，拉出了人力車王國。洪伯兩名兒子現年分別22歲及23歲，長子在內地工作，同住的幼子在餐廳廚房工作，由於父子年齡相距近60歲，想法出現代溝，洪伯指兩兒長大後嫌拉車辛苦，不做父親副手。後繼無人下，他慨嘆現代年輕人一般心態都是急功近利，又「唔捱得」，不像上一代人刻苦及腳踏實地：「拉車有咩問題，唔通做乞丐討食，喊苦喊命？最緊要唔好做壞事。」