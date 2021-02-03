香港星島報業 中資地產富二代接手成最大股東

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 星島報業集團出售傳說已久，2日終於落實，星島大股東何柱國售出2成8股權，由主力發展廣東大灣區地產的佳兆業集團主席郭英成之女郭曉亭接手，成為星島大股東。

星島集團是香港上市公司，其主要業務是經營老牌的綜合性報刊星島日報，以及免費報紙頭條日報。據香港聯交所股權披露顯示，星島集團主席兼大股東何柱國，在1月28日訂立場外股份出售協議，以現金每股1.5港元（約0.19美元 ），沽售手上逾2.46億股，涉及28%股權，套現近3.7億港元（約4773萬美元）。交易完成後，何柱國在星島集團持股僅餘3.37%。

上述披露又指，同日郭曉亭購入星島集團逾2.46億股，成為星島集團最大股東。郭曉亭為香港上市公司佳兆業主席郭英成的女兒，亦是佳兆業美好集團副主席。

佳兆業集團1999年在香港成立，主要在廣東地區特別是深圳開發房地產 ，住宅、辦公樓及酒店式公寓。佳兆業成立之初，是一間規模較小的深圳房地產開發商，主要業務是收購和重新開發不良房產。2007年獲外資入股3億美元，2009年在香港上市。上市後公司業務一度嚴重受挫。

佳兆業集團老闆郭英成據說是潮州幫一員，早年家境貧寒，後來轉赴海南島，再到深圳。去年1月，佳兆業集團首次進入香港地產市場，以35億港元投得屯門青山灣優質宅地塊。該集團當時表示，對香港房地產市場的長遠發展持樂觀態度。今年1月，傳出星島集團賣盤，但一直未有人知道買主就是佳兆業。